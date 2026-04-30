România are un nou consul general la Odesa, după aproape șase ani de interimat, anunță MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi numirea unei noi conduceri a Consulatului General al României la Odesa, în Ucraina, după o perioadă de aproape șase ani în care activitatea oficiului consular a fost coordonată de un gerant interimar.

Potrivit instituției, prin Hotărârea de Guvern adoptată în ședința din 29 aprilie 2026, Doru Liciu a fost numit consul general al României la Odesa.

Anterior, Doru Liciu a ocupat funcția de însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada României în Turcia. El a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 2007 și a fost consul al României la Toronto în perioada 2008–2017. Ulterior, a deținut funcția de șef serviciu în cadrul Unității Arhivelor Diplomatice din MAE.

Activitatea Consulatului General al României la Odesa a fost suspendată în februarie 2022, după declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. În acel context, MAE a decis relocarea gerantului interimar la Ambasada României de la Kiev, se precizează în comunicatul transmis de instituție joi.

Oficiul consular și-a reluat activitatea în toamna anului 2025, însă în regim limitat, cu prezența gerantului interimar la Odesa aproximativ 14 zile pe lună, în funcție de condițiile de securitate din regiune.

Ministerul de Externe precizează că își propune revenirea treptată la funcționarea normală a consulatului, în funcție de evoluțiile de securitate. Reluarea activității complete este un obiectiv susținut și de comunitatea românească din regiunea Odesa, estimată la peste 120.000 de persoane, conform recensământului din 2001.

Subiectul a fost ridicat inclusiv în cadrul întâlnirii dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții comunității românești din Ucraina, care a avut loc în iunie 2025.

Chiar și în condițiile unui program limitat, consulatul a reluat în ultimele luni o serie de activități culturale destinate comunității locale, a identificat proiecte de asistență finanțate de MAE și RoAid și a efectuat vizite regulate în localitățile cu populație majoritar românească.

MAE subliniază că reprezentarea la nivel de consul general la Odesa este importantă și din perspectiva rolului strategic al regiunii, unde se află cel mai mare port al Ucrainei și unul dintre principalele puncte de legătură cu piața globală, inclusiv pentru exporturile de cereale.

În ceea ce privește activitatea consulară, aceasta s-a desfășurat până în prezent în sistem itinerant, prin deplasări lunare ale șefului oficiului consular de la Kiev la Odesa, pentru perioade de aproximativ două săptămâni. Până acum au fost organizate șapte astfel de misiuni consulare.

