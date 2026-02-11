România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup

Un sondaj Gallup recent arată că dintre toate țările din Uniunea Europeană, România este cea mai „pro Trump”.

Astfel, circa 17% dintre cei chestionați apreciează imaginea lui Donald Trump drept una „foarte favorabilă”, iar 34% „întrucâtva favorabilă”. La polul opus, 21% spun că imaginea lui Trump este „întrucâtva nefavorabilă”, iar alți 20% o văd drept „foarte nefavorabilă”. Adunând cifrele, primele două cu plus, celelalte două cu minus, rezultă că scorul lui Donald Trump în România este de +10%, adică cel mai mare din Uniunea Europeană.

O imagine identică despre Donald Trump o au și cei din Republica Moldova.

Cea mai bună impresie în Europa (dar nu în Ununea Europeană) o au cei din Kosovo: +27%.

Cât privește vecinii noștri, Ungaria, poate cel mai puternic aliat al lui Trump din Europa propune un scor ușor negativ – 9%, în timp ce Bulgaria merge într-un solid -40%, imagine întâlnită în multe țări ale Uniunii.

Cea mai anti-Trump țară din Europa pare a fi Germania cu – 72%. Acolo doar 3% dintre cetățeni au o impresie „foarte favorabilă” președintelui american.

Alte scoruri: Franța -47%, Spania -51%, Italia -48%, Polonia – 39%, Finlanda -68%. Țări care nu sunt în UE: Marea Britanie -21%, Ucraina -49%, Turcia -47%, Elveția -78%.

Unde are Donald Trump o imagine pozitivă? Dacă este să trecem în revistă mai multe țări de pe mapamond, câteva exemple ar fi: Armenia, Georgia, India, Kenya, Filipine, Siria.

Interesant este că în țara natală Trump are doar o imagine ușor pozitivă: +1

Ce cred românii despre președintele Vladimir Putin

Cât privește imaginea președintelui Putin, ea este una negativă în România, cu un scor mediu de -30%. În Ungaria este -34%, în Bulgaria -17%. Cele mai anti-Putin țări din zona europeană sunt Ucraina -98%, Danemarca -94% și Suedia -94%. La polul opus se găsește Serbia, cu +37%.

Sondajul Gallup Internațional a fost realizat prin intervievarea a aproape 65.000 de adulți în 61 de țări din întreaga lume, între lunile octombrie-decembrie 2025 și a fost dat publicității în urmă cu câteva zile.

