Live TV

România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup

Data publicării:
trump
Din articol
Ce cred românii despre președintele Vladimir Putin

Un sondaj Gallup recent arată că dintre toate țările din Uniunea Europeană, România este cea mai „pro Trump”.

Astfel, circa 17% dintre cei chestionați apreciează imaginea lui Donald Trump drept una „foarte favorabilă”, iar 34% „întrucâtva favorabilă”. La polul opus, 21% spun că imaginea lui Trump este „întrucâtva nefavorabilă”, iar alți 20% o văd drept „foarte nefavorabilă”. Adunând cifrele, primele două cu plus, celelalte două cu minus, rezultă că scorul lui Donald Trump în România este de +10%, adică cel mai mare din Uniunea Europeană.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O imagine identică despre Donald Trump o au și cei din Republica Moldova.

Cea mai bună impresie în Europa (dar nu în Ununea Europeană) o au cei din Kosovo: +27%.

Cât privește vecinii noștri, Ungaria, poate cel mai puternic aliat al lui Trump din Europa propune un scor ușor negativ – 9%, în timp ce Bulgaria merge într-un solid -40%, imagine întâlnită în multe țări ale Uniunii.

Cea mai anti-Trump țară din Europa pare a fi Germania cu – 72%. Acolo doar 3% dintre cetățeni au o impresie „foarte favorabilă” președintelui american.

Alte scoruri: Franța -47%, Spania -51%, Italia -48%, Polonia – 39%, Finlanda -68%. Țări care nu sunt în UE: Marea Britanie -21%, Ucraina -49%, Turcia -47%, Elveția -78%.

Unde are Donald Trump o imagine pozitivă? Dacă este să trecem în revistă mai multe țări de pe mapamond, câteva exemple ar fi: Armenia, Georgia, India, Kenya, Filipine, Siria.

Interesant este că în țara natală Trump are doar o imagine ușor pozitivă: +1

Ce cred românii despre președintele Vladimir Putin

Cât privește imaginea președintelui Putin, ea este una negativă în România, cu un scor mediu de -30%. În Ungaria este -34%, în Bulgaria -17%. Cele mai anti-Putin țări din zona europeană sunt Ucraina -98%, Danemarca -94% și Suedia -94%. La polul opus se găsește Serbia, cu +37%.

Sondajul Gallup Internațional a fost realizat prin intervievarea a aproape 65.000 de adulți în 61 de țări din întreaga lume, între lunile octombrie-decembrie 2025 și a fost dat publicității în urmă cu câteva zile.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
77d78d8be491003c
Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale”
Extruded political Map of European Union with relief without United Kingdom after anticipated Brexit. Texture made of Blue EU flag with gold stars incrusted in 3D shape on a white background.
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Donald Trump
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale
Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților
augustin zegrean
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere...
INSTANT_ACOR_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu...
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea...
Ultimele știri
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Robert Negoiță a mers din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Primarul suspendat al Sectorului 3: „Sunt nevinovat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Alba, criticată pentru dansul din show-ul de la Super Bowl: "Chiar mă scoate din sărite"; "Nici măcar...
Cancan
Mihai Bendeac, acuzat că a pipăit o minoră în public. Cum reacționează actorul după incident: 'Mâine...
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Olivia Colman dezvăluie cum a rezistat mariajul cu Ed Sinclair: „Nu suntem mari certăreți, iar asta ne-a...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Margot Robbie, despre cel mai jignitor cadou primit vreodată: „Era o carte care îmi spunea să mănânc mai...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...