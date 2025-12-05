Live TV

România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din UE conduce clasamentul

Data publicării:
Female teacher conducting English lesson online
Olanda își păstrează poziția de lider global la engleză ca limbă străină. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Olanda, lider mondial pentru al șaptelea an la rând Italia, Cipru și Franța, la coada clasamentului UE Cum schimbă inteligența artificială învățarea limbii engleze

România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își menține poziția de lider global, într-un context în care citirea și ascultarea rămân punctele forte ale europenilor, iar vorbirea și scrierea continuă să prezinte provocări.

Engleza rămâne principala limbă internațională de comunicare, însă noile date arată diferențe notabile în abilitățile europenilor. Conform EF English Proficiency Index 2025, unul dintre cele mai ample studii globale privind competența lingvistică, România ocupă locul 11 la nivel mondial și este încadrată în categoria „very high proficiency”, ceea ce confirmă un nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze în rândul adulților.

Potrivit raportului, europenii se descurcă cel mai bine la citire și ascultare, în timp ce vorbirea și scrierea continuă să fie abilități mai slab dezvoltate, în ciuda expunerii masive la limba engleză în mediul digital.

Olanda, lider mondial pentru al șaptelea an la rând

Olanda își păstrează poziția de lider global la engleză ca limbă străină pentru al șaptelea an consecutiv, deși scorul său total a scăzut cu 12 puncte față de 2024. Pe următoarele locuri se află Croația și Austria, ambele înregistrând îmbunătățiri notabile ale scorurilor cu 10, respectiv 16 puncte.

În total, 12 state membre ale UE se află în categoria de competență foarte ridicată, criteriu care implică abilitatea de a folosi limbajul nuanțat în contexte sociale, de a citi cu ușurință texte avansate și de a negocia contracte în engleză cu vorbitori nativi.

Italia, Cipru și Franța, la coada clasamentului UE

La polul opus, Italia, Cipru și Franța ocupă ultimele poziții în rândul statelor UE, fiind incluse în categoria de competență moderată. Aceasta descrie persoane care pot participa la întâlniri în domeniul lor, pot înțelege versuri de cântece și pot redacta emailuri profesionale, însă nu utilizează engleza la un nivel avansat.

Ediția 2025 a EF EPI se bazează pe testele a 2,2 milioane de adulți din 123 de țări și regiuni. În paralel, datele Eurostat arată că engleza este de departe cea mai studiată limbă străină în școlile din UE: în 2023, 96% dintre elevii din învățământul general și 80% din învățământul profesional la nivel secundar superior studiau engleza.

Raportul evidențiază și un decalaj de gen: între 2014 și 2025, competența bărbaților în Europa a crescut cu 40 de puncte, față de doar 20 în cazul femeilor.

În plus, tinerii între 18 și 20 de ani reprezintă singura categorie de vârstă care a înregistrat o scădere a nivelului de engleză în ultimul deceniu, tendință agravată după pandemia de COVID-19.

Cum schimbă inteligența artificială învățarea limbii engleze

Circa 2 miliarde de oameni vorbesc limba engleză la nivel global, folosind metode diverse de învățare: profesori tradiționali, lecții video, aplicații mobile sau platforme de tutoriat online.

Creșterea accelerată a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială schimbă însă modul în care oamenii învață o limbă străină, respectiv limba engleză.

„Piața de învățare a limbii engleze trece printr-o transformare fără precedent, pe măsură ce AI alimentează aplicații și platforme tot mai sofisticate”, explică Christopher McCormick, șeful departamentului de evaluare al EF.

AI poate oferi evaluări rapide și precise, poate genera idei pentru texte, poate crea lecții personalizate și poate actualiza dinamic materialele educaționale. Totuși, experții avertizează asupra riscului unor utilizări neadecvate, subliniind nevoia unor reguli clare și a unui cadru etic solid.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Arrow 3 Germania
5
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Digi Sport
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
reprezentanți guvern Bolojan - membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria
Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation
09ad6ef5-f495-40f9-95bb-777c05ee060b_0
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu Bulgaria și Grecia, pas decisiv pentru coridorul logistic
Cautare google cautari search
Ce-au căutat românii pe Google în 2025: de la Nicuşor Dan și George Simion la filmul „Nosferatu” și „cum arată buletinul de vot”
Misiune de salvare cu un avion SMURD.
Parteneriat România - Elveţia pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. Piloţii români, instruiţi în tehnici avansate
Aumovio ist ein neues Technologieunternehmen aus der ehemaligen Automotive-Sparte der Continental AG - sprich Conti - da
Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026
Recomandările redacţiei
astae bun
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
mozambic
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au...
Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
Ultimele știri
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Fanatik.ro
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
Adevărul
Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva...
Playtech
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă