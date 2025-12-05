România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din UE conduce clasamentul

România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își menține poziția de lider global, într-un context în care citirea și ascultarea rămân punctele forte ale europenilor, iar vorbirea și scrierea continuă să prezinte provocări.

Engleza rămâne principala limbă internațională de comunicare, însă noile date arată diferențe notabile în abilitățile europenilor. Conform EF English Proficiency Index 2025, unul dintre cele mai ample studii globale privind competența lingvistică, România ocupă locul 11 la nivel mondial și este încadrată în categoria „very high proficiency”, ceea ce confirmă un nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze în rândul adulților.

Potrivit raportului, europenii se descurcă cel mai bine la citire și ascultare, în timp ce vorbirea și scrierea continuă să fie abilități mai slab dezvoltate, în ciuda expunerii masive la limba engleză în mediul digital.

Olanda, lider mondial pentru al șaptelea an la rând

Olanda își păstrează poziția de lider global la engleză ca limbă străină pentru al șaptelea an consecutiv, deși scorul său total a scăzut cu 12 puncte față de 2024. Pe următoarele locuri se află Croația și Austria, ambele înregistrând îmbunătățiri notabile ale scorurilor cu 10, respectiv 16 puncte.

În total, 12 state membre ale UE se află în categoria de competență foarte ridicată, criteriu care implică abilitatea de a folosi limbajul nuanțat în contexte sociale, de a citi cu ușurință texte avansate și de a negocia contracte în engleză cu vorbitori nativi.

Italia, Cipru și Franța, la coada clasamentului UE

La polul opus, Italia, Cipru și Franța ocupă ultimele poziții în rândul statelor UE, fiind incluse în categoria de competență moderată. Aceasta descrie persoane care pot participa la întâlniri în domeniul lor, pot înțelege versuri de cântece și pot redacta emailuri profesionale, însă nu utilizează engleza la un nivel avansat.

Ediția 2025 a EF EPI se bazează pe testele a 2,2 milioane de adulți din 123 de țări și regiuni. În paralel, datele Eurostat arată că engleza este de departe cea mai studiată limbă străină în școlile din UE: în 2023, 96% dintre elevii din învățământul general și 80% din învățământul profesional la nivel secundar superior studiau engleza.

Raportul evidențiază și un decalaj de gen: între 2014 și 2025, competența bărbaților în Europa a crescut cu 40 de puncte, față de doar 20 în cazul femeilor.

În plus, tinerii între 18 și 20 de ani reprezintă singura categorie de vârstă care a înregistrat o scădere a nivelului de engleză în ultimul deceniu, tendință agravată după pandemia de COVID-19.

Cum schimbă inteligența artificială învățarea limbii engleze

Circa 2 miliarde de oameni vorbesc limba engleză la nivel global, folosind metode diverse de învățare: profesori tradiționali, lecții video, aplicații mobile sau platforme de tutoriat online.

Creșterea accelerată a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială schimbă însă modul în care oamenii învață o limbă străină, respectiv limba engleză.

„Piața de învățare a limbii engleze trece printr-o transformare fără precedent, pe măsură ce AI alimentează aplicații și platforme tot mai sofisticate”, explică Christopher McCormick, șeful departamentului de evaluare al EF.

AI poate oferi evaluări rapide și precise, poate genera idei pentru texte, poate crea lecții personalizate și poate actualiza dinamic materialele educaționale. Totuși, experții avertizează asupra riscului unor utilizări neadecvate, subliniind nevoia unor reguli clare și a unui cadru etic solid.

Editor : M.I.