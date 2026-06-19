Live TV

Video România, menţionată de Volodimir Zelenski în discursul său de la reuniunea Consiliului European

Data actualizării: Data publicării:
costa zelenski leyen
Volodimir Zelenski, alături de Antonio Costa și Ursula von der Leyen, la reuniunea Consiliului European. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a menţionat România în discursul rostit la reuniunea Consiliului European, în contextul în care a afirmat că, pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă, iar ţara sa este pregătită să colaboreze cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii săi din UE.”

„Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE”, a spus Zelenski, pledând totodată pentru accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, potrivit News.ro.

„Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană. Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc”, a spus Zelenski, conform transcrierii discursului prezentată de Preşedinţia de la Kiev.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acelaşi discurs, el a afirmat că Ucraina consideră că fiecare naţiune democratică din Europa merită să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Şi lucrăm cât se poate de activ pentru a realiza acest obiectiv.

„Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur - subliniez acest lucru - europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei - liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică - se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră. Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg acest lucru şi care fac paşii necesari pentru a demonstra că Europa îl apreciază şi îl susţine cu adevărat. Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată - ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune - o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a afirmat Zelenski.

El a subliniat că Ucraina este pregătită să realizeze reformele necesare, însă lipsa unei decizii clare privind Ucraina în cadrul UE continuă să încurajeze interferenţele Rusiei”.

„Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid - sper acest lucru - Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară”, a argumentat el.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
3
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
potra iesire rahova
5
Potra a fost eliberat din închisoare și a plecat spre Mediaș. Primele cuvinte spuse după...
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Digi Sport
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
moscova
Locuitorii Moscovei se plâng că a căzut o „ploaie neagră” după ce rafinăria de petrol de lângă oraș a fost lovită de dronele ucrainene
emmanuel macron
Emmanuel Macron apreciază „uimitoarea” capacitate a Ucrainei în materie de producţie a dronelor
INSTANT_DECLARATII_ND_LIEGE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Pe agendă sunt subiecte importante pentru România
Volodimir Zelenski.
„Este timpul să punem capăt acestui război”. Mesajul lui Zelenski după cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei
Steven Pifer
Fost ambasador al SUA: O deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu Putin ar fi o „greșeală fatală” pentru Zelenski
Recomandările redacţiei
SUA vs Iran
Acordul lui Trump cu Iranul, rezultatul unor ambiţii nerealiste...
calin georgescu la tribunal
Verdict așteptat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție în...
sigla pnl
Consiliul Naţional al PNL, convocat astăzi, pentru a stabili...
dominic fritz vorbeste la microfon
Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia Înaltei Curți...
Ultimele știri
Inspirați de Ucraina și îngrijorați de China. Taiwanezii învață să piloteze drone: „Nu sunt soldat, dar vreau să pot să ajut”
Inteligența artificială este noua armă secretă a Uniunii Europene pentru extindere (Politico)
Învățământul dual se schimbă din anul școlar 2026-2027. Ce reguli noi îi așteaptă pe elevii care termină clasa a VIII-a
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Fanatik.ro
Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Cum a fost consolat de către...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Câţi bani a încasat Darius Olaru de la FCSB în şase ani! Suma uriaşă câştigată de fostul căpitan al...
Adevărul
Spectacolul verde care i-a lăsat fără cuvinte pe astronauții de pe Stația Spațială Internațională: „A dansat...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele, uluitoare
Newsweek
Sorin Dinu, analist economic: În ce condiții se pot indexa pensiile, în 2027? De unde se pot găsi bani?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul