Cehia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria au cerut Uniunii Europene să includă în următorul buget multianual pe perioada 2028-2034 investiţii în conducte şi depozite militare de carburanţi, informează, joi, site-ul de ştiri Rapporteur.

Într-o scrisoare datată 24 noiembrie, trimisă şefei diplomaţiei europene Kaja Kallas şi comisarului european pentru apărare Andrius Kubilius, miniştrii Apărării din cele şase ţări cer ca extinderea Sistemului de Conducte din Centrul Europei (CEPS) către flancurile de est şi sud-est ale Uniunii să fie considerată o prioritate pentru finanţare.

Ei arată că Comisia Europeană ar putea utiliza în acest scop Instrumentul pentru Capacităţi Strategice Europene deja propus, care ar putea sprijini proiecte în care sunt implicate conducte şi capacităţi de stocare. Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat instrumentul la jumătatea lui septembrie, în discursul privind starea Uniunii.

CEPS face parte dintr-un sistem mai amplu de conducte ale NATO. Miniştrii susţin că extinderea către est ar întări cooperarea între UE şi Alianţa Nord-Atlantică.

„Asigurarea livrărilor continue de combustibili convenţionali este vitală pentru susţinerea operaţiunilor militare, implementarea planurilor de apărare şi garantarea mobilităţii militare, în special în timpul crizelor sau conflictelor”, argumentează scrisoarea redactată înainte summitului extraordinar al Consiliului European de joi convocat de preşedintele Antonio Costa.

Editor : Ș.R.