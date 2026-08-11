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Românul acuzat de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare germane a scăpat de acuzații. Motivarea instanței

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Drapelul Germaniei.
Foto: GettyImages
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Justiţia germană a anunţat marţi închiderea urmăririi penale, din lipsă de probe, împotriva a doi bărbaţi, dintre care un român, care au fost acuzaţi de tentative de sabotaj asupra unor nave ale marinei militare germane în portul Hamburg în anul 2025.

Cei doi bărbaţi, un român în vârstă de 38 de ani şi un grec în vârstă de 55 de ani, au fost deja puşi în libertate în luna martie, la o lună după arestarea lor în Germania şi, respectiv, Grecia, relatează agenţiile AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

În cele din urmă, Parchetul german a clasat dosarul la începutul lunii august, din lipsă de probe. Cu toate acestea, pentru procurorii din Hamburg tentativele de sabotaj rămân clare, a declarat o purtătoare de cuvânt a instanţei. "Faptele care ar fi fost comise de cei doi suspecţi nu au putut fi probate cu gradul de certitudine necesar în vederea formulării acuzaţiilor", a explicat ea.

Cei doi bărbaţi au fost suspectaţi de sabotaj asupra mai multor corvete anul trecut, în timp ce lucrau la şantierul naval Blohm+Voss din Hamburg. Printre faptele menţionate în dosar regăsim introducerea a peste 20 de kilograme de nisip abraziv în blocul motor al uneia dintre nave, perforarea conductelor de alimentare cu apă, înlăturarea capacelor rezervoarelor de combustibil şi dezactivarea întrerupătoarelor pentru sistemele electronice ale corvetei Koln.

Este în continuare neclar cine se află în spatele tentativelor de sabotaj. În ultimul său raport anual, Serviciul de Contrainformaţii Militare german (MAD) a acuzat Rusia de acţiuni de spionaj şi sabotaj.

În luna ianuarie, Germania a înăsprit legislaţia care vizează aşa-numiţii "agenţi de unică folosinţă", adică persoane neinstruite şi recrutate de serviciile secrete, de exemplu, prin intermediul reţelelor de socializare şi plătite cu sume mici de bani pentru acţiuni de sabotaj.

Editor : A.R.

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