Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene şi coordonatorul Erasmus+ la nivelul UE, lansează apelul Erasmus+ pentru 2027, cu un buget de 5,36 miliarde de euro.

Finanţarea va susţine experienţe de studiu şi formare în străinătate, schimburi de tineri, pregătirea profesorilor şi cooperarea dintre şcoli, universităţi, organizaţii şi angajatori.

Din bugetul apelului, aproximativ 4,71 miliarde de euro sunt destinaţi educaţiei şi formării, 531 de milioane de euro tineretului şi 112 milioane de euro sportului. Organizaţiile din România pot solicita finanţare în condiţiile stabilite pentru fiecare acţiune.

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„Erasmus+ poate schimba parcursul unui tânăr: îi oferă şansa să înveţe într-o altă ţară, să capete experienţă practică şi să aibă mai multă încredere în propriile posibilităţi. Dar programul înseamnă şi profesori mai bine pregătiţi, şcoli care găsesc împreună soluţii şi parteneriate care apropie formarea de cerinţele angajatorilor. Cu peste 5,3 miliarde de euro în 2027, susţinem aceste oportunităţi şi vrem să le facem accesibile cât mai multor oameni, indiferent de mediul din care provin”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene.

Ce aduce nou apelul din 2027

Sprijin pentru competenţele de bază ale elevilor. Parteneriatele europene pentru dezvoltare şcolară beneficiază de 23,3 milioane de euro. Proiectele vor urmări progrese măsurabile în cel puţin un domeniu: citire, matematică, ştiinţe, competenţe digitale sau cetăţenie. Pot include identificarea timpurie a dificultăţilor şi sprijin suplimentar pentru elevi. Mai mult sprijin pentru profesorii debutanţi. Academiile Erasmus+ pentru profesori beneficiază de 37,5 milioane de euro. Proiectele vor include obligatoriu activităţi de sprijin la începutul carierei şi mentorat, alături de pregătire pentru provocările din clasă. O legătură mai strânsă între formare şi locurile de muncă. Centrele de excelenţă profesională beneficiază de 74,5 milioane de euro, iar Alianţele pentru inovare de 70 de milioane de euro, pentru cooperarea dintre instituţiile de educaţie şi formare şi angajatori.

Cine poate aplica şi până când

Pot solicita finanţare organisme publice şi private active în educaţie, formare, tineret şi sport. Pentru anumite acţiuni sunt eligibile şi grupurile informale de tineri.

Principalele termene sunt 18 februarie 2027 pentru mobilităţile din educaţie şi formare, 23 februarie pentru Academiile pentru profesori şi 9 martie pentru parteneriatele de cooperare şi cele pentru dezvoltare şcolară. Alianţele pentru inovare au termen 14 septembrie, iar Centrele de excelenţă profesională, 16 septembrie.

Condiţiile complete şi toate termenele sunt prevăzute în Ghidul programului Erasmus+ 2027.

Agenţiile naţionale publică bugetele disponibile la nivel de ţară pentru acţiunile pe care le gestionează.

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Editor : Ș.R.