Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a afirmat, într-un interviu acordat miercuri pentru Euronews, că direcția pro-europeană a României nu va fi afectată de evoluțiile politice interne, în contextul moțiunii PSD-AUR.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat că „mizează în mod absolut pe orientarea pro-europeană a fiecărui stat membru”, în pofida semnelor unei posibile orientări eurosceptice în unele părți ale Europei de Est, scrie pulicația.

„Mizez în mod absolut pe orientarea pro-europeană a fiecărui stat membru”, a declarat Mînzatu pentru emisiunea Europe Today. „Țara pe care o cunosc cel mai bine este una în care oamenii sunt foarte atașați de proiectul european, așa că mă bazez pe faptul că acesta va rămâne principalul motor al democrației, așa cum a fost întotdeauna.”

„Democrația este cel mai puternic atu al Uniunii Europene”, a adăugat ea, subliniind că alegerile sunt „parte a acestui proces” și „parte a jocului”.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul vor avea loc pe 5 mai.

Aceasta a atras critici din partea mai multor politicieni europeni, inclusiv a eurodeputatului Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Parlamentului European, care a declarat că alianța „confirmă ceea ce mulți știu deja: eticheta pro-europeană a socialiștilor români este declarativă, nu reală”, mai menționează sursa citată.

Roxana Mînzatu a susținut însă că sprijinul public puternic pentru Uniunea Europeană în țări precum România și Bulgaria arată că guvernele rămân „ghidate de poziția pro-europeană a propriilor cetățeni”.

Strategia UE împotriva sărăciei

Roxana Mînzatu urmează, de asemenea, să prezinte săptămâna viitoare prima strategie a Uniunii Europene împotriva sărăciei, care vizează cele 93 de milioane de europeni expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Mulți dintre aceștia „trăiesc de la un salariu la altul” și se confruntă cu sărăcia în muncă, a spus ea.

„Este important să prezentăm instrumentele potrivite pentru a sprijini oamenii pe tot parcursul vieții lor”, a declarat Mînzatu, adăugând că strategia se va concentra pe prevenție.

Planul include măsuri pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor printr-o „garanție pentru copii consolidată”, menită să asigure că cei mici nu sunt afectați de vulnerabilitățile familiilor lor. De asemenea, va aborda educația, sănătatea și serviciile de sprijin.

Finanțarea se va baza parțial pe investiții private și contribuții ale statelor membre, alături de instrumente ale UE, precum Fondul Social European. Potrivit vicepreședintei CE, 100 de miliarde de euro din propunerea Comisiei pentru viitorul buget multianual al UE ar urma să fie alocate prevenirii sărăciei.

