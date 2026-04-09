Roxana Mînzatu: Mobilităţile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toţi, nu doar o şansă pentru cei privilegiaţi

Roxana Mînzatu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, a salutat măsurile adoptate de România pentru ca mobilităţile Erasmus să devină mai accesibile studenţilor care au nevoie de sprijin financiar suplimentar. Mobilităţile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toţi, nu doar o şansă pentru cei privilegiaţi, a spus ea.

„În cadrul audierilor din Parlamentul European, mi s-a cerut să transform programul Erasmus într-unul mai incluziv. Mi-am asumat acest obiectiv şi îl tratez cu toată seriozitatea. Pentru că Erasmus nu doar transformă vieţile individuale ale participanţilor, ci, mai important, construieşte destinul colectiv al unei Europe unite, puternice şi democratice.

De aceea, aşa cum susţin în permanenţă în dialogurile mele politice cu guvernele statelor membre, este important ca acestea să combine cele două fonduri: programul Erasmus+ şi Fondul Social European Plus. Încurajez această abordare, care se regăseşte şi în politicile europene propuse recent”, a spus vicepreședinta CE, potrivit unui comunicat de presă difuzat joi.

În opinia ei, suplimentarea burselor Erasmus din Fondul Social European Plus îi ajută pe studenţii cu oportunităţi reduse din România să poată beneficia de mobilităţi academice în Europa, la care au fost admişi.

„Nu este o soluţie pentru toţi, dar este un pas în direcţia corectă. În acest sens, în România, încă de la începutul mandatului, am stat la masă cu cele două entităţi care gestionează cele două finanţări, respectiv cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi cu Agenţia Naţională Erasmus+, pentru ca împreună să identificăm paşii tehnici şi legali. Salut, deci, alocarea de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a 16 milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru suplimentarea burselor Erasmus dedicate participanţilor din medii vulnerabile şi lansarea, la finalul lunii martie, a apelului de finanţare”, a mai spus Mînzatu.

Cui se adresează programul

Prin accesarea acestui buget de 16 milioane de euro de către Agenţia Naţională Erasmus+, rezultatul concret va fi acela că cel puţin 4.000 de studenţi cu oportunităţi reduse vor putea beneficia de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilităţi Erasmus+.

Categoriile de studenţi din România care vor avea acces la suplimentarea bursei Erasmus din Fondul Social European Plus sunt:

  • studenţii care beneficiază de o bursă socială sau care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de o bursă socială acordată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi;
  • „primul student / prima studentă din familie” (însemnând că nu deţine deja o diplomă de licenţă, părinţii săi nu au obţinut o diplomă de studii universitare, dar poate avea fraţi/surori care sunt deja studenţi la universitate sau au absolvit deja o universitate);
  • studentul sau studenta care are calitatea de părinte unic (care îşi creşte singur/singură copilul minor din motive de deces, dispariţie, încarcerare a celuilalt părinte sau nerecunoaştere prin certificatul de naştere);
  • studentul sau studenta care provine din mediul rural sau din urbanul mic din România;
  • studentul sau studenta care are statut de migrant sau refugiat.

„Crezul meu este că o Europă puternică are nevoie ca mobilităţile Erasmus să devină un drept pentru toţi şi să nu fie un privilegiu pentru unii”, a încheiat vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

