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Video Ruine, drone și străzi pustii: orașele din Donbas, distruse pe măsură ce rușii avansează. „Drujkivka a dispărut”

Data publicării:
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Orașul ucrainean Drujkivka, distrus de bombardamente. Sursa: Profimedia
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Din articol
Un punct strategic pentru Rusia „Știu că voi muri”

Drujkivka, un oraș strategic din estul Ucrainei, se află la doar 15 kilometri de pozițiile rusești. Casele și clădirile au fost distruse, străzile au rămas aproape pustii, iar puținii civili care refuză să plece trăiesc sub amenințarea permanentă a dronelor și bombardamentelor. Orașul se află pe așa-numita „centură de fortărețe”, un obiectiv important pentru Moscova în încercarea de a cuceri întregul Donbas, arată Reuters.

Mașini arse, clădiri distruse și moloz împrăștiat pe străzile aproape pustii. Din când în când, zgomotul tunurilor de artilerie este urmat de scârțâitul ascuțit al unei drone de atac.

Așa arată Drujkivka, un oraș din estul Ucrainei în care o mână de civili continuă să trăiască alături de soldații ucraineni. Forțele ruse se află acum la aproximativ 15 kilometri distanță și înaintează treptat.

Scene similare se repetă de-a lungul celor aproximativ 1.200 de kilometri ai frontului din estul și sudul Ucrainei. Pe măsură ce trupele ruse avansează, blocurile de locuințe, piețele și magazinele sunt distruse, iar localitățile ajung aproape imposibil de locuit.

„Nu pot să dorm”, spune Iryna Litovchenko, una dintre puținele persoane care au rămas în oraș.

Femeia, în vârstă de 56 de ani, merge printre cioburi de sticlă și resturi provenite din clădirile grav avariate. Spune că a fost nevoită să primească ajutor de la străini după ce și-a pierdut locuința.

„Niște oameni ne-au primit la ei - niște străini”, povestește ea.

Casa mea a dispărut, de parcă n-ar fi existat niciodată. Aveam atâtea lucruri frumoase, atât de multe din toate. Dintr-o singură lovitură, parcă nu a mai rămas nimic

Un punct strategic pentru Rusia

Drujkivka se află pe traseul care leagă orașele strategice cunoscute drept „centura de fortărețe” - un șir de localități urbane pe care Rusia încearcă să le cucerească pentru a-și deschide drumul spre controlul întregii regiuni Donbas.

Cucerirea Donbasului rămâne unul dintre principalele obiective ale președintelui rus Vladimir Putin. La mai bine de patru ani de la începutul invaziei pe scară largă, însă, forțele ruse continuă să întâmpine rezistență din partea apărării ucrainene.

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În apropierea frontului, războiul este purtat tot mai mult și în aer. Mii de drone ucrainene și rusești, multe dintre ele controlate de la distanță de operatori, survolează zona în căutarea unor ținte.

În Drujkivka și în localitățile din așa-numita centură de fortificații, numeroase drumuri au fost acoperite cu plase menite să ofere protecție împotriva dronelor.

Pe străzi poate fi văzut și un vehicul terestru fără pilot, folosit pentru aprovizionarea pozițiilor ucrainene de pe linia frontului și pentru evacuarea militarilor răniți.

„Știu că voi muri”

Iryna Litovchenko nu tresare atunci când în apropiere se aude explozia puternică a unui obuzier. Zgomotul unei drone îi provoacă însă o reacție imediată.

Când aude zumzetul slab deasupra capului, se oprește și caută adăpost sub ramurile unui copac.

Pentru cei care au rămas, pericolul face parte din viața de zi cu zi.

Zoya, în vârstă de 63 de ani, continuă să vândă produse alimentare de bază în fața unui chioșc de piață carbonizat. Femeia spune că nu vrea să-și părăsească orașul natal, chiar dacă știe că își pune viața în pericol.

Știu că o bombă ar putea să zboare încoace și că voi muri. Înțeleg asta foarte bine

Privește apoi spre clădirile distruse din jurul ei: „E sfâșietor. Îmi vine să plâng. M-am născut aici, am crescut aici. Pur și simplu nu știu ce să zic. Orașul nostru a dispărut.”

Editor : C.A.

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