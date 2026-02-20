Live TV

„Ruleta rusească”, încheiată tragic. Un soldat francez a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui „joc” cu colegii săi

Data publicării:
French soldiers
Soldați francezi. Sursa foto: Profimedia Images

Un soldat francez a murit după ce a fost împușcat în cap în timp ce participa la un joc împreună cu alți soldați, anunță BBC. Totul s-a petrecut în timpul unei petreceri unde s-a consumat mult alcool, în incinta Spitalului Militar Percy din Clamart, la vest de Paris.

Potrivit procurorilor francezi, un pistol încărcat s-a descărcat în timpul a ceea ce a fost descris drept un joc între soldați, iar un glonț l-a lovit în cap pe brigadierul Alexandre Lanckbeen.

Loic Mizon, guvernatorul militar al Parisului, a declarat că a aflat cu „profundă tristețe” de moartea tânărului de 20 de ani, survenită vineri ca urmare a rănilor suferite.

„Doresc să exprim compasiunea mea profundă familiei și celor dragi și să le asigur de sprijinul deplin al forțelor armate”, a declarat el într-o postare pe X.

Brigadierul Lanckbeen a servit în cadrul Regimentului 35 de artilerie parașutistă, cu sediul în Tarbes, și a fost detașat în cadrul Operațiunii Sentinelle, o operațiune de securitate internă de lungă durată.

Potrivit procurorilor, sâmbătă seara, patru soldați cazați la Spitalul Percy au început să joace un joc cunoscut în cadrul armatei, care presupune încercarea de a dezarma un coleg și de a-i neutraliza arma. Arma este de obicei descărcată când se joacă acest joc, dar în acest caz nu a fost așa, potrivit presei locale. În timpul jocului, s-a tras un foc care l-a rănit mortal pe Lanckbeen.

Trei soldați care au fost, de asemenea, detașați în cadrul Operațiunii Sentinelle au compărut marți în fața unui tribunal din Paris în legătură cu împușcăturile, potrivit presei locale.

Cât de greu i-ar fi Europei să trimită o forță de pace în Ucraina: „Dacă nu putem strânge nici măcar 64.000 de soldați, suntem slabi”

Un soldat a fost acuzat de „violență cu arma, care a dus la invaliditate permanentă, și încălcarea ordinelor prin consumul de alcool”, potrivit rapoartelor.

Ceilalți doi soldați au fost acuzați de „vătămare corporală involuntară, care a dus la incapacitate de muncă mai mare de trei luni, prin încălcarea deliberată a obligațiilor de siguranță sau precauție”.

Ei au fost acuzați și de „alterarea scenei crimei sau a infracțiunii pentru a obstrucționa cursul justiției”.

