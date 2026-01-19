Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei

Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis agenția bulgară de presă BTA preluată de Agerpres.

Radev a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al Bulgariei în fața Curții Constituționale pentru a participa la viitoarele alegeri, notează novinite.com.

Potrivit sursei citate, de câteva săptămâni, circulă speculații cu privire la posibila demisie a președintelui și la planurile sale de a conduce un proiect politic în cadrul alegerilor. Luna trecută, Radev a declarat presei că va dezvălui o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta cel mai puțin.

„Îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. Ne confruntăm cu o bătălie decisivă pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev în discursul său.

„Pe parcursul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru”, a spus el. „Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivului pentru care au încălcat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separarea puterilor și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu ar fi apărut. După atâtea discuții, este clar că există deja un partid al consensului antimafia.”

Reflectând asupra celor nouă ani de mandat, Radev a amintit provocările cu care s-a confruntat: apărarea statului în multiple crize, proteste ample împotriva influenței oligarhice și numirea de guverne interimare de șapte ori. „Mi-ați încredințat misiunea de a servi Bulgaria și am încercat să mă ridic la înălțimea acestei încrederi în fiecare acțiune. Astăzi, vă vorbesc pentru ultima dată în calitate de președinte și vă cer iertare”, a spus el.

Radev a criticat modelul actual de guvernare, numindu-l o fațadă a democrației controlată de mecanisme oligarhice. „Politica se desfășoară în afara instituțiilor. Păpușarii emit directive către Adunarea Națională în mod deschis, în fața camerelor de filmat”, a spus el. El s-a întrebat de ce mulți bulgari nu mai votează, nu au încredere în mass-media, se simt săraci și trăiesc în nesiguranță, atribuind acest lucru unui sistem corupt care subminează încrederea publicului.

„Timpul pentru conciliere s-a terminat”, a declarat Radev, mulțumindu-le celor care l-au inspirat cu curajul lor, echipei sale și soției sale.

Demisia sa marchează o schimbare dramatică în politica bulgară, întrucât se pregătește să lanseze un nou proiect politic și să intre în alegeri.

Ce urmează după demisia lui Rumen Radev

Demisia lui Radev este fără precedent în istoria recentă a Bulgariei. Constituția prevede mecanisme clare pentru tranziția puterii.

Șeful statului demisionează în fața Curții Constituționale, care stabilește validitatea și caracterul voluntar al actului.

După aceea, vicepreședintele Iliana Iotova preia funcțiile președintelui. Conform art. 97, alin. 3 din Constituție, ea deține funcția până la sfârșitul mandatului și are toate puterile constituționale - semnează decrete, reprezintă țara în relațiile internaționale și, dacă este necesar, poate numi un guvern interimar.

Alegerile vor avea loc în toamna anului 2026.

Întrucât vicepreședintele poate prelua funcția, nu se organizează alegeri anticipate. Prin urmare, alegerile prezidențiale regulate vor avea loc conform calendarului legal în toamna anului 2026.

După ce demisia lui Radev a fost constatată oficial, iar Curtea Constituțională confirmă încetarea mandatului, președintele interimar garantează continuitatea funcției executive și reprezentative a șefului statului, fără a perturba stabilitatea statului.

