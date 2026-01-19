Live TV

Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei

Data actualizării: Data publicării:
Rumen Radev
Președintele bulgar Rumen Radev. Foto: Profimedia
Din articol
Ce urmează după demisia lui Rumen Radev

Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis agenția bulgară de presă BTA preluată de Agerpres.

Radev a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al Bulgariei în fața Curții Constituționale pentru a participa la viitoarele alegeri, notează novinite.com.

Potrivit sursei citate, de câteva săptămâni, circulă speculații cu privire la posibila demisie a președintelui și la planurile sale de a conduce un proiect politic în cadrul alegerilor. Luna trecută, Radev a declarat presei că va dezvălui o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta cel mai puțin.

„Îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. Ne confruntăm cu o bătălie decisivă pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev în discursul său. 

„Pe parcursul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru”, a spus el. „Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivului pentru care au încălcat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separarea puterilor și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu ar fi apărut. După atâtea discuții, este clar că există deja un partid al consensului antimafia.”

Reflectând asupra celor nouă ani de mandat, Radev a amintit provocările cu care s-a confruntat: apărarea statului în multiple crize, proteste ample împotriva influenței oligarhice și numirea de guverne interimare de șapte ori. „Mi-ați încredințat misiunea de a servi Bulgaria și am încercat să mă ridic la înălțimea acestei încrederi în fiecare acțiune. Astăzi, vă vorbesc pentru ultima dată în calitate de președinte și vă cer iertare”, a spus el.

Radev a criticat modelul actual de guvernare, numindu-l o fațadă a democrației controlată de mecanisme oligarhice. „Politica se desfășoară în afara instituțiilor. Păpușarii emit directive către Adunarea Națională în mod deschis, în fața camerelor de filmat”, a spus el. El s-a întrebat de ce mulți bulgari nu mai votează, nu au încredere în mass-media, se simt săraci și trăiesc în nesiguranță, atribuind acest lucru unui sistem corupt care subminează încrederea publicului.

„Timpul pentru conciliere s-a terminat”, a declarat Radev, mulțumindu-le celor care l-au inspirat cu curajul lor, echipei sale și soției sale.

Demisia sa marchează o schimbare dramatică în politica bulgară, întrucât se pregătește să lanseze un nou proiect politic și să intre în alegeri.

Ce urmează după demisia lui Rumen Radev

Demisia lui Radev este fără precedent în istoria recentă a Bulgariei. Constituția prevede mecanisme clare pentru tranziția puterii.

Șeful statului demisionează în fața Curții Constituționale, care stabilește validitatea și caracterul voluntar al actului.

După aceea, vicepreședintele Iliana Iotova preia funcțiile președintelui. Conform art. 97, alin. 3 din Constituție, ea deține funcția până la sfârșitul mandatului și are toate puterile constituționale - semnează decrete, reprezintă țara în relațiile internaționale și, dacă este necesar, poate numi un guvern interimar.

Alegerile vor avea loc în toamna anului 2026.

Întrucât vicepreședintele poate prelua funcția, nu se organizează alegeri anticipate. Prin urmare, alegerile prezidențiale regulate vor avea loc conform calendarului legal în toamna anului 2026.

După ce demisia lui Radev a fost constatată oficial, iar Curtea Constituțională confirmă încetarea mandatului, președintele interimar garantează continuitatea funcției executive și reprezentative a șefului statului, fără a perturba stabilitatea statului.

Editor : B.E. | Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vanatorul de mine m270
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia
vot bulgaria alegeri anticipate
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani
bulgaria, leva
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie
Bulgaria adopts euro, joins eurozone as 21st member
7,5 miliarde de leva în numerar au ieșit „la lumină” datorită euro. Bulgaria a lansat euro pe fondul entuziasmului și al fricii
leva, bulgaria
Bulgarii au schimbat peste 30% din leva aflată în circulaţie în primele zile din an, în timp ce cursul euro accelerează
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie, pentru...
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea...
Ultimele știri
Rolul moral al Americii, pus sub semnul întrebării. Trei arhiepiscopi catolici americani critică dur politica externă a Washingtonului
Comandantul suprem al forţelor aliate NATO, în vizită la București. Ce a discutat generalul american cu ministrul Apărării
Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
DOLIU în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Cum şi-a primit Marea Neagră numele: i se spunea „Marea Primitoare” în trecut
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”