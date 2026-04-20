Live TV

Video Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate

Data actualizării: Data publicării:
Rumen Radev. Foto: Profimedia

Rumen Radev, liderul coaliției de trei partide Bulgaria progresistă”, a proclamat victoria, după încheierea zilei alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, declarând că partidul a „învins apatia” și și-a asigurat un mandat pentru schimbare. El a subliniat că prezența la vot a demonstrat un angajament civic reînnoit, dar a avertizat că neîncrederea în politica bulgară rămâne ridicată, potrivit Novinite.

„Am învins apatia, dar neîncrederea în politica bulgară este încă semnificativă. Mai este mult de lucru. Acesta este doar primul pas către restabilirea încrederii și a contractului social”, a declarat Radev. El a mulțumit alegătorilor din Bulgaria și din străinătate, comisiilor electorale și serviciilor de securitate pentru eforturile depuse împotriva cumpărării de voturi.

Conform numărării paralele a voturilor, raportată de Myara, la un procent de 65%, „Bulgaria progresistă” conduce decisiv, cu 44,4% din voturi, asigurându-și o majoritate estimată de peste 130 de locuri în cea de-a 52-a Adunare Națională. Datele sugerează un parlament extrem de concentrat, cu doar patru forțe politice care se așteaptă să treacă pragul electoral.

Aceleași proiecții plasează GERB–SDS la 11,8%, PP–DB la 11,0%, DPS la 8,4% și Vazrazhdane la 4,1%, puțin peste prag.

Mai multe partide rămân sub pragul de 4%, inclusiv BSP (3,1%, în cadrul „BSP–Stânga Unită”), precum și MECh (3,4%), Velichie (3,1%), APS (3,1%), Siyaniye (3,0%), ITN (0,8%) și Bulgaria Albastră (0,5%).

Datele anterioare, cu numărătoare paralelă de 50%, de la Alpha Research confirmă, de asemenea, dominația Bulgariei Progresiste, cu 43,5%, și prevăd 129 de locuri pentru partid. Urmează GERB–SDS cu 13,5% (40 de locuri), PP–DB cu 12,1% (36 de locuri), DPS cu 7,7% (23 de locuri) și Vazrazhdane cu 4,3% (12 locuri). Conform acestor cifre, BSP rămâne, de asemenea, sub pragul parlamentar, la 3,4%.

Prezența generală la vot este raportată între 46% și 48%, în funcție de sursa datelor, rezultatele oficiale finale fiind încă în așteptarea acestora.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Intrăm în criză politică? PSD decide, astăzi, dacă îi retrage...
taiwan on map
Războiul din Iran și calculele Chinei legate de Taiwan. „Boala păcii”...
alexandru nazare la guvern
Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize...
Ultimele știri
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 14,50 de lei, jucat online
Studiu: Condițiile în care apa potabilă poate deveni o cauză a hipertensiunii arteriale. Milioane de oameni sunt afectați
Un nou studiu arată câte căni de cafea pe zi pot proteja sănătatea mintală. Peste această limită, riscul de afecțiuni crește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Daniel Pancu, la CFR Cluj sau Rapid din vara? Condițiile puse de tehnician conducerii: “Doar la FCSB NU!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cher, surprinsă că ar avea o nepoată: „A rămas fără cuvinte!” Ce se știe despre presupusa fiică a lui Elijah...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Cine sunt cei 1.000.000 de pensionari care pierd 250 de lei la pensie în 2026? Oficial: Nu sunt bani
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...