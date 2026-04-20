Rumen Radev, liderul coaliției de trei partide „Bulgaria progresistă”, a proclamat victoria, după încheierea zilei alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, declarând că partidul a „învins apatia” și și-a asigurat un mandat pentru schimbare. El a subliniat că prezența la vot a demonstrat un angajament civic reînnoit, dar a avertizat că neîncrederea în politica bulgară rămâne ridicată, potrivit Novinite.

„Am învins apatia, dar neîncrederea în politica bulgară este încă semnificativă. Mai este mult de lucru. Acesta este doar primul pas către restabilirea încrederii și a contractului social”, a declarat Radev. El a mulțumit alegătorilor din Bulgaria și din străinătate, comisiilor electorale și serviciilor de securitate pentru eforturile depuse împotriva cumpărării de voturi.

Conform numărării paralele a voturilor, raportată de Myara, la un procent de 65%, „Bulgaria progresistă” conduce decisiv, cu 44,4% din voturi, asigurându-și o majoritate estimată de peste 130 de locuri în cea de-a 52-a Adunare Națională. Datele sugerează un parlament extrem de concentrat, cu doar patru forțe politice care se așteaptă să treacă pragul electoral.

Aceleași proiecții plasează GERB–SDS la 11,8%, PP–DB la 11,0%, DPS la 8,4% și Vazrazhdane la 4,1%, puțin peste prag.

Mai multe partide rămân sub pragul de 4%, inclusiv BSP (3,1%, în cadrul „BSP–Stânga Unită”), precum și MECh (3,4%), Velichie (3,1%), APS (3,1%), Siyaniye (3,0%), ITN (0,8%) și Bulgaria Albastră (0,5%).

Datele anterioare, cu numărătoare paralelă de 50%, de la Alpha Research confirmă, de asemenea, dominația Bulgariei Progresiste, cu 43,5%, și prevăd 129 de locuri pentru partid. Urmează GERB–SDS cu 13,5% (40 de locuri), PP–DB cu 12,1% (36 de locuri), DPS cu 7,7% (23 de locuri) și Vazrazhdane cu 4,3% (12 locuri). Conform acestor cifre, BSP rămâne, de asemenea, sub pragul parlamentar, la 3,4%.

Prezența generală la vot este raportată între 46% și 48%, în funcție de sursa datelor, rezultatele oficiale finale fiind încă în așteptarea acestora.

Editor : Ș.R.