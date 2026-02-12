În urma atacului aerian pe care l-a lansat, Rusia a avariat pe 27 ianuarie oleoductul „Drujba” care traversează Ucraina, ceea ce a dus la întreruperea livrărilor către Ungaria, a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiga. „Știm că partea maghiară se pregătește să se plângă din nou de problemele legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul „Drujba” (n.red. Prietenia, în traducere), a scris Sibiga pe X. „Nu putem decât să le recomandăm să se adreseze cu aceste fotografii „prietenilor” lor din Moscova”.

Ministrul a publicat o fotografie cu conducta în flăcări, stinsă de pompierii ucraineni, și s-a plâns: „Ungaria nu a exprimat niciun protest față de Rusia în această privință. Nici măcar nu au putut rosti cuvântul „Rusia”. Dubla măsură în cea mai bună formă a sa”.

În februarie, Rusia nu a efectuat livrări către Ungaria și Slovacia, care încă primesc petrol prin ramura sudică a conductei „Drujba”, a declarat pentru Bloomberg o persoană familiarizată cu situația. În ianuarie, potrivit acestuia, volumul pompat a scăzut semnificativ, ajungând la aproape 150.000 de barili pe zi. Conform calculelor Bloomberg, volumul mediu zilnic al livrărilor în ianuarie-februarie 2022-2025 a fost de aproximativ 200.000 de barili.

Ungaria și Slovacia se bazează în continuare pe livrările prin conductele „Drujba”, fiind singurele țări din Uniunea Europeană care continuă să achiziționeze petrol rusesc. În ianuarie, UE a luat decizia finală de a înceta complet importurile de gaze din Rusia (pe care Ungaria și Slovacia le primesc în continuare) până în 2027. Acestea au contestat această decizie în instanță.

Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, că intenționează să propună o legislație privind încetarea treptată a importurilor de petrol până la sfârșitul anului 2027.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a numit în weekend Ucraina „dușmanul nostru” din cauza cererii sale de a opri livrările de resurse energetice rusești către UE și a declarat că aceasta „nu ar trebui să fie acceptată niciodată” în UE.

Cauza tuturor problemelor este agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a răspuns Sibiga într-o postare:

Din păcate, nici măcar realitatea de mulți ani nu a determinat guvernul Orban să înțeleagă acest lucru și să diversifice aprovizionarea. Le sugerăm să deschidă ochii.

