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Rusia a atacat Kievul cu rachete hipersonice, imediat după discursul prin care Zelenski a cerut pace de la tribuna ONU

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Lansare a rachetei Zircon de pe o fregată rusească
Racheta hipersonică rusească 3M22 Zircon poate atinge Mach 9 – o viteză de în jur de 11.000 de kilometri la oră. Foto: Profimedia Images
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În noaptea de miercuri spre joi, la câteva ore după încheierea sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York, unde a luat cuvântul, printre alții, președintele Vladimir Zelenski, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra Kievului. Potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko, forțele armate ale Federației Ruse au folosit din nou rachete balistice și au ucis cel puțin două persoane.

Potrivit informațiilor sale, o persoană a murit într-o parcare situată lângă maternitatea din districtul Podil, unde au căzut resturi de rachetă. În total, în cursul nopții, conform datelor preliminare, opt locuitori ai Kievului au fost răniți în urma atacurilor, informează Serviciul de Situații de Urgență al Ucrainei. Forțele armate ruse bombardează capitala Ucrainei cu rachete și drone de cel puțin patru zile consecutive.

În timpul nopții, au fost înregistrate „lovituri” și în raioanele Solomensk și Dniprovsk. În primul raion au luat foc niște depozite. Trei răniți au fost spitalizați. În al doilea raion, au fost avariate o clădire administrativă și încă două clădiri rezidențiale, iar o casă particulară a fost distrusă. În districtul Podolsk, pe lângă maternitate, a fost lovită o clădire nelocuibilă cu un singur etaj, în care a izbucnit, de asemenea, un incendiu. Doi răniți, potrivit informațiilor furnizate de Klitschko, se află în stare gravă. Zelenski a scris pe canalul său de Telegram că atacul a fost lansat „tocmai în momentul în care, la întâlnirea cu congresmenii, discutam despre legea lui Lindsey Graham [privind sancțiunile «infernale» împotriva Federației Ruse] și despre necesitatea înăspririi sancțiunilor”.

Potrivit acestuia, principalele ținte ale celui mai recent atac nocturn au fost infrastructura civilă, inclusiv clădiri rezidențiale, unități medicale, sectorul energetic și cel logistic. „În timp ce oamenii dormeau, pe cer se vedeau fulgerări provocate de explozii. Se știe deja că sunt două victime. De asemenea, există și răniți. Serviciile de urgență sunt la fața locului — în una dintre clădiri sunt blocate persoane”, a declarat el.

Pe 23 septembrie, armata rusă a lansat, de asemenea, atacuri cu drone asupra Kievului. În urma acestora, două persoane și-au pierdut viața, iar numărul total al răniților pe parcursul întregii zile de miercuri, conform datelor finale furnizate de Klitschko și de Parchetul municipal din Kiev, a ajuns la 45 de persoane. De asemenea, au fost lovite o serie de obiective, printre care un depozit și o fabrică farmaceutică a companiei „Darnitsa” — unul dintre cei mai mari producători de medicamente din țară.

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Editor : A.R.

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