Rusia a bombardat furibund orașul de pe linia frontului pe care l-a vizitat Zelenski cu doar câteva ore înainte

Cinci persoane au fost rănite în regiunea Herson în ultima zi, ca urmare a bombardamentelor forțelor Moscovei. Zelenski a vizitat ieri orașul intens bombardat.

Guvernatorul regional al Hersonului, Oleksandr Prokudin, a anunțat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

El a spus că trupele ruse au efectuat atacuri cu drone, lovituri aeriene și bombardamente de artilerie împotriva orașelor Herson, Bilozerka, Beryslav, Dniprovske, Veletenske, Kizomys, Antonivka, Komyshany, Prydniprovske, Sadove, Sofiivka, Molodizhne, Darivka, Burhunka, Vesele, Havrylivka, Zolota Balka, Kozatske, Lvove, Mykilske, Mylove, Mykhailivka, Novokairy, Novotiahynka, Odradokamianka, Olhivka, Poniativka, Tokarivka, Tiahynka și Chervonyi Maiak.

Trei clădiri de apartamente și 11 case private, precum și întreprinderi, o mașină și o conductă de gaz au fost avariate. Scurgerea de gaz a fost oprită și nu există niciun pericol sau risc de incendiu.

„Cinci persoane au fost rănite în urma agresiunii ruse”, a declarat Prokudin.

Peste noapte, forțele de apărare aeriană au doborât patru drone Shahed-131/136 deasupra regiunii Herson.

Ieri, 18 persoane au fost evacuate din comunitățile eliberate din regiune.

Editor : A.R.