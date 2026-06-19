Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul pentru Reconstrucția Ucrainei și ministru al Dezvoltării a anunțat că Rusia a atacat cu drone două nave în Marea Neagră, omorând un membru al echipajului și rănindu-i pe alți doi.

„În urma unui atac al dronelor rusești asupra navelor civile din Marea Neagră, un membru al echipajului unei nave care arbora pavilion panamez a murit”, a transmis oficialul ucrainean, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit acestuia, alți doi marinari au fost răniți, unul dintre ei grav. Kuleba a transmis condoleanțe familiei și celor dragi ai marinarului ucis.

Kuleba a declarat că o navă care arbora pavilionul statului St. Kitts și Nevis a fost, de asemenea, lovită, trei membri ai echipajului suferind răni minore.

„Aceasta este încă o dovadă că Rusia duce un război împotriva libertății de navigație, a comerțului internațional și a securității alimentare globale. Ținta sunt echipajele civile, navele comerciale și infrastructura maritimă care susține rutele umanitare și de export”, a remarcat el.

Șeful Autorității Portuare Odesa, Oleg Kiper, a raportat că în prezent navele și-au reluat tranzitul, iar infrastructura portuară funcționează ținând cont de situația de securitate.

Editor : Ș.R.