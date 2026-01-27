Rusia a pierdut în Ucraina de două ori mai mulți soldați într-o lună, decât în 10 ani în Afganistan, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a suferit în doar o lună pe frontul ucrainean de două ori mai multe pierderi umane decât în cei 10 ani de război din Afganistan.

Luni, cu ocazia lansării unei inițiative de evaluare a performanțelor unităților ucrainene de drone fără pilot, Zelenski a avertizat că războiul modern depinde „de cine este cel mai rapid și mai puternic în aplicarea tehnologiilor, în schimbarea tehnologiilor”.

El a spus că Ucraina era deja lider mondial în războiul fără pilot și că unitățile sale au lovit peste 800.000 de ținte rusești în 2025, majoritatea dronelor sale fiind acum produse pe plan intern.

Zelenski a mai spus că Rusia a suferit 35.000 de victime, morți sau răniți grav, numai în decembrie 2025, adăugând: „În timpul celor zece ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut jumătate din acest număr.”

Președintele Ucrainei a subliniat însă că armata ucraineană trebuie să atingă un nivel la care pierderile lunare ale Rusiei să depășească capacitatea acesteia de a-și reface trupele, ceea ce, potrivit lui, ar însemna aproximativ 50.000 de victime pe lună.

„Este, fără îndoială, un obiectiv dificil, dar este pragul la care Rusia va începe să reconsidere ceea ce face și de ce luptă”, a spus Zelenski .

El a mai spus că este important să se continue dezvoltarea protecției împotriva dronelor rusești, afirmând: „Este necesar ca evoluția interceptorilor noștri să nu rămână în urma schimbărilor dronelor de atac rusești”.

Pierderi masive pentru câștiguri mici



În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna trecută, Zelenski a declarat că numărul victimelor rusești lunare a crescut de la 14.000 la 35.000 în ultimul an.

El a adăugat că, deși Rusia mobilizează în prezent 40.000-43.000 de soldați pe lună, a început să piardă până la 45.000.

„Dintre cei 43.000, aproximativ 10-15% dezertează, iar alții sunt răniți... Se poate observa că armata lor nu mai crește, datorită tehnologiilor noastre de drone și operatorilor de drone”, a remarcat Zelenski .

Aceste cifre sunt în concordanță cu datele Ministerului Apărării britanic, care a declarat în noiembrie 2025 că Rusia a suferit aproximativ 382.000 de victime de la începutul anului trecut, sau o medie lunară de aproximativ 34.700.

Potrivit unui post publicat luni de Ministerul Apărării britanic, aproximativ 1.225.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți grav în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, începând din februarie 2022.

În același timp, Rusia a capturat mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025, potrivit unui raport de sfârșit de an al DeepState, un proiect ucrainean de cartografiere open-source care urmărește schimbările de pe câmpul de luptă.

Editor : A.R.