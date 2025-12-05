Live TV

Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi”

Data publicării:
Kateryna Rashevska
Expertul juridic Katerina Rashevska de la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina. Foto: Profimedia
Din articol
Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord

Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.

Expertul juridic Katerina Rashevska de la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina a prezentat miercuri comisiei pentru alocări bugetare a Senatului SUA detalii despre locul în care au fost duși copiii și modul în care au fost îndoctrinați, scrie TVP World.

„Misha, în vârstă de 12 ani, din regiunea ocupată Donetsk, și Liza, în vârstă de 16 ani, din Simferopolul ocupat, au fost trimiși în lagărul Songdowon din Coreea de Nord, la 9.000 km de casă”, a spus Rashevska.

„Copiii de acolo au fost învățați să „distrugă militanții/cotropitorii japonezi” și au întâlnit veterani coreeni care, în 1968, au atacat nava Pueblo a Marinei SUA, ucigând și rănind nouă soldați americani”, a adăugat ea.

Citește și

Adunarea Generală a ONU cere Rusiei să returneze copiii ucraineni. Cum a votat SUA

Ucraina afirmă că peste 19.500 de copii au fost deportați ilegal sau strămutați cu forța în Rusia și Belarus, în timp ce o evaluare a Universității Yale estimează că cifra se apropie mai mult de 35.000.

Aproximativ 1.600 de copii au fost returnați, potrivit comisarului pentru drepturile omului din Kiev, Dmytro Lubinets.

Moscova neagă strămutarea forțată a copiilor, insistând că trupele sale ajută civilii să se îndepărteze de zona de luptă.

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord

De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, relațiile dintre Coreea de Nord și Moscova s-au adâncit, transformându-se într-o alianță strategică determinată de izolarea reciprocă față de Occident.

Coreea de Nord a recunoscut independența regiunilor ocupate Donetsk și Luhansk, a întrerupt relațiile diplomatice cu Ucraina și a furnizat Rusiei artilerie, rachete, rachete balistice și, potrivit raportului Kyiv Independent, între 11.000 și 12.000 de soldați.

Liderii celor două țări, Putin și Kim, au convenit, de asemenea, asupra extinderii accesului la produse alimentare, energie, asistență tehnologică și schimburi de forță de muncă din Rusia.

Citește și

Senatorii americani trag o linie roșie în problema răpirii copiilor ucraineni de Rusia: „E genocid. Scopul este ștergerea identității”


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Arrow 3 Germania
5
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Digi Sport
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
astae bun
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază? Nu!”
Vladimir Putin
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina
Snapchat
Rusia a decis restricționarea Snapchat și FaceTime a Apple. S-a invocat „terorismul”
Conducta Drujba, atacată. Foto Profimedia
Ucraina a atacat conducta Drujba pentru a cincea oară în acest an. Aceasta aprovizionează Slovacia și Ungaria
pilot
Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească
Recomandările redacţiei
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
mozambic
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au...
Female teacher conducting English lesson online
România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din...
Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
Ultimele știri
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului
Ministrul Mediului exclude să demisioneze după scandalul apei potabile: Nu poţi să ştergi în câteva luni 35 de ani de nepăsare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Fanatik.ro
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
Adevărul
Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva...
Playtech
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă