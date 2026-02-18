Rusia amenință cu ripostă navală dacă Europa continuă sechestrarea petrolierelor din Marea Baltică

Rusia a avertizat că ar putea recurge la o ripostă navală dacă statele europene continuă să sechestreze petroliere asociate „flotei fantomă”, rețeaua de nave folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale. Amenințarea intervine pe fondul intensificării controalelor în Marea Baltică, unde mai multe nave au fost deja vizate de autorități.

Un oficial de rang înalt de la Kremlin a sugerat că Moscova ar putea riposta prin mobilizarea forțelor navale, dacă puterile europene își intensifică acțiunile de confiscare și inspectare a navelor rusești în Marea Baltică, relatează Kyiv Independent.

Amenințarea vine în contextul în care țările europene iau în calcul măsuri mai directe împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, o rețea de sute de petroliere care navighează sub pavilioane străine pentru a evita sancțiunile.

Consilierul prezidențial Nikolai Patrușev, fost șef al serviciului de informații FSB și fost secretar al Consiliului de Securitate, a făcut declarațiile într-un interviu, joi, în presa rusă.

În ultimele luni, deși majoritatea navelor continuă să opereze fără întreruperi, unele petroliere din „flota fantomă” au fost supuse unui control sporit. Franța, Germania, Finlanda și Italia au efectuat percheziții și au reținut nave suspectate că eludează sancțiunile impuse Rusiei, atât în porturi, cât și în larg.

Pe 22 ianuarie, Marina franceză a abordat și confiscat o navă suspectată că face parte din „flota fantomă”, ulterior identificată drept petrolierul GRINCH, într-o operațiune prezentată de președintele francez Emmanuel Macron drept o acțiune directă împotriva efortului de război al Rusiei.

Nava GRINCH a fost eliberată pe 17 februarie, în aceeași zi cu declarațiile lui Patrușev, după achitarea unei amenzi de ordinul milioanelor de euro, a transmis ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot.

Între timp, sistemul „flotei fantomă” a fost vizat și de atacuri navale ucrainene în Marea Neagră, iar Statele Unite au efectuat, la rândul lor, intervenții asupra unor nave rusești în legătură cu comerțul cu petrol venezuelean.

În interviu, Patrușev a calificat descinderile europene asupra navelor din „flota fantomă” drept „piraterie” și și-a exprimat temerea că următorul pas ar putea fi instituirea unei blocade în toată regula.

„Dacă nu le vom opune o rezistență fermă, atunci în curând britanicii, francezii și chiar statele baltice vor deveni atât de îndrăznețe încât vor încerca să blocheze complet accesul țării noastre la mări, cel puțin în bazinul Atlanticului”, a declarat Patrușev.

În pofida înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei și a procesului îndelungat de reducere a dependenței de petrolul și gazele rusești, țările europene au fost până acum reticente în a adopta măsuri și mai dure împotriva „flotei fantomă”, dintre care peste 600 de nave au fost deja sancționate.

