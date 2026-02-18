Live TV

Rusia amenință cu ripostă navală dacă Europa continuă sechestrarea petrolierelor din Marea Baltică

Data publicării:
profimedia-0840824555
Vladimir Putin și consilierul prezidențial Nikolai Patrușev. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia a avertizat că ar putea recurge la o ripostă navală dacă statele europene continuă să sechestreze petroliere asociate „flotei fantomă”, rețeaua de nave folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale. Amenințarea intervine pe fondul intensificării controalelor în Marea Baltică, unde mai multe nave au fost deja vizate de autorități.

Un oficial de rang înalt de la Kremlin a sugerat că Moscova ar putea riposta prin mobilizarea forțelor navale, dacă puterile europene își intensifică acțiunile de confiscare și inspectare a navelor rusești în Marea Baltică, relatează Kyiv Independent.

Amenințarea vine în contextul în care țările europene iau în calcul măsuri mai directe împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, o rețea de sute de petroliere care navighează sub pavilioane străine pentru a evita sancțiunile.

Consilierul prezidențial Nikolai Patrușev, fost șef al serviciului de informații FSB și fost secretar al Consiliului de Securitate, a făcut declarațiile într-un interviu, joi, în presa rusă.

În ultimele luni, deși majoritatea navelor continuă să opereze fără întreruperi, unele petroliere din „flota fantomă” au fost supuse unui control sporit. Franța, Germania, Finlanda și Italia au efectuat percheziții și au reținut nave suspectate că eludează sancțiunile impuse Rusiei, atât în porturi, cât și în larg.

Pe 22 ianuarie, Marina franceză a abordat și confiscat o navă suspectată că face parte din „flota fantomă”, ulterior identificată drept petrolierul GRINCH, într-o operațiune prezentată de președintele francez Emmanuel Macron drept o acțiune directă împotriva efortului de război al Rusiei.

Nava GRINCH a fost eliberată pe 17 februarie, în aceeași zi cu declarațiile lui Patrușev, după achitarea unei amenzi de ordinul milioanelor de euro, a transmis ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot.

Între timp, sistemul „flotei fantomă” a fost vizat și de atacuri navale ucrainene în Marea Neagră, iar Statele Unite au efectuat, la rândul lor, intervenții asupra unor nave rusești în legătură cu comerțul cu petrol venezuelean.

În interviu, Patrușev a calificat descinderile europene asupra navelor din „flota fantomă” drept „piraterie” și și-a exprimat temerea că următorul pas ar putea fi instituirea unei blocade în toată regula.

„Dacă nu le vom opune o rezistență fermă, atunci în curând britanicii, francezii și chiar statele baltice vor deveni atât de îndrăznețe încât vor încerca să blocheze complet accesul țării noastre la mări, cel puțin în bazinul Atlanticului”, a declarat Patrușev.

În pofida înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei și a procesului îndelungat de reducere a dependenței de petrolul și gazele rusești, țările europene au fost până acum reticente în a adopta măsuri și mai dure împotriva „flotei fantomă”, dintre care peste 600 de nave au fost deja sancționate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Negocierile de la Geneva
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA
Vladimir Putin la schi
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului
baloane militare folosite de armata Ucrainei
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI
Negocierile de la Geneva. Foto Facebook
Discuțiile ruso-ucrainene de la Geneva, mediate de SUA, s-au axat pe „aspecte practice”. Când vor fi reluate negocierile pentru pace
putin
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
Switzerland Davos Trump
Când pleacă Nicușor Dan spre SUA, la prima reuniune a Consiliului...
ccr inquam octav ganea
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților...
Ultimele știri
Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Fanatik.ro
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
Tragedia care i-a schimbat viața lui Joseph Gordon-Levitt. Actorul a dispărut o perioadă din lumina...
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Kate Hudson, recent nominalizată la Oscar, dezvăluie de ce a renunțat la comediile romantice. „Industria m-a...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.