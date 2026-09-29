Rusia va recurge la toate mijloacele de care dispune, inclusiv cele nucleare, în cazul în care țările NATO vor încerca să blocheze regiunea Kaliningrad sau să o atace, a declarat Ambasada Federației Ruse în Marea Britanie.

Reprezentanța Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat astfel la un articol publicat de ziarul britanic The i Paper, în care, potrivit comunicatului ambasadei, se menționează posibilitatea ca NATO să refuze recunoașterea suveranității Moscovei asupra acestui exclav. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe menționează serialul documentar-fictiv „The Wargame” difuzat de canalul Sky News, în care, printre altele, „se analizează perspectiva unui atac ipotetic” asupra regiunii Kaliningrad.

„Cei care susțin planurile de blocadă sau de atac asupra Kaliningradului nu ar trebui să-și facă iluzii cu privire la consecințe. Orice acțiuni militare ale Marii Britanii sau ale NATO împotriva teritoriului rus vor primi un răspuns prin utilizarea tuturor mijloacelor de care dispune Rusia, inclusiv a armelor nucleare”, a declarat reprezentanța diplomatică, care, după rechemarea ambasadorului rus în Marea Britanie, Andrei Kelin, a rămas de facto fără conducător.

Reprezentanța diplomatică a adăugat că Federația Rusă „a declarat în repetate rânduri și în mod clar” că nu dorește un conflict cu NATO și cu țările europene. „Cu toate acestea, dacă cineva va decide să declanșeze un astfel de conflict, nu trebuie să se facă iluzii: Rusia va răspunde în mod corespunzător”, se menționează în comunicat.

Într-un articol publicat în i Paper, Kaliningradul a fost descris ca o potențială „vulnerabilitate” a Moscovei. De asemenea, articolul descria modul în care acest teritoriu, unde Rusia avea staționați înainte de război aproximativ 12 000 de militari din Corpul 11 al Forțelor Armate ale Federației Ruse, forțe de apărare aeriană și aviație, precum și baza Flotei Baltice, s-ar putea transforma într-un focar de tensiune în cazul izbucnirii unui conflict între Rusia și NATO. Una dintre sursele publicației — un fost reprezentant al NATO — a numit această exclavă „călcâiul lui Ahile”.

Rusia a reacționat și în trecut cu asprime la evenimentele legate de regiunea Kaliningrad, însă de fiecare dată acest lucru se referea, de obicei, la exercițiile militare ale țărilor occidentale din regiunea baltică, și nu la publicațiile din mass-media. În aprilie, viceministrul rus de externe, Alexander Grushko, a acuzat Europa că ar exersa scenarii de blocadă maritimă și de capturare a regiunii în cadrul exercițiilor Forțelor Expediționare Unite (UEF), conduse de Londra.

Nikolai Patrushev, consilierul președintelui Federației Ruse, a declarat, de asemenea, că țările NATO se pregătesc să ocupe regiunea Kaliningrad și a avertizat că Federația Rusă va da un răspuns „imediat și zdrobitor” la orice agresiune militară împotriva regiunii.

Editor : A.R.