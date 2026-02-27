Un nou raport al RUSI avertizează că extinderea sistemelor de apărare antirachetă ale Rusiei ar putea intercepta atacurile nucleare britanice și franceze în termen de 10 ani, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la capacitatea de descurajare a Europei.

Extinderea sistemelor de apărare aeriană și antirachetă ale Rusiei ar putea permite interceptarea armelor nucleare britanice și franceze în următorul deceniu, subminând potențial capacitatea de descurajare nucleară a Europei.

Conform Politico, care citează un nou raport al grupului de reflecție britanic RUSI, Rusia își consolidează în mod constant scutul de apărare aeriană, în special în jurul capitalei Moscova, într-un mod care ar putea pune la încercare capacitatea celor două puteri nucleare europene de a riposta eficient în cazul unui conflict.

Spre deosebire de SUA, care deține un arsenal nuclear vast și diversificat, atât Marea Britanie, cât și Franța se bazează în mare măsură pe un număr relativ mic de ogive nucleare lansate de submarine.

Dacă Rusia ar fi capabilă să reproducă rate de interceptare similare cu cele obținute de Israel și SUA în 2024 – când aproximativ 90% din cele două salve de rachete balistice iraniene au fost doborâte, potrivit rapoartelor – un atac limitat al Marii Britanii sau al Franței ar putea să nu aibă impactul strategic dorit, se arată în raport.

Capacitatea de a lovi Moscova este esențială pentru credibilitatea mijloacelor independente de descurajare nucleară ale Europei, a spus Sidharth Kaushal, autorul raportului RUSI.

El a avertizat că această credibilitate ar putea fi supusă unei presiuni crescânde, întrucât descurajarea extinsă a SUA se confruntă cu o presiune tot mai mare, în special din partea Chinei.

După cum a subliniat Politico, în timp ce NATO rămâne piatra de temelie a descurajării nucleare a Europei, țări precum Franța, Germania și Suedia au manifestat un interes crescând pentru consolidarea rolului Europei, pe fondul îndoielilor cu privire la faptul că SUA ar răspunde la un atac rus.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că decizia UE de a limita dimensiunea misiunii ruse la 40 de persoane este „discriminatorie” și nu va rămâne fără răspuns.

Dezbaterea privind un cadru nuclear european mai coordonat s-a intensificat după expirarea tratatului New START, pe măsură ce Rusia și China își extind arsenalele și Kremlinul continuă amenințările nucleare legate de războiul din Ucraina.

În mod deosebit, pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că Marea Britanie și Franța intenționau să ascundă transferul de tehnologie nucleară către Kiev sub forma unei dezvoltări interne ucrainene, folosind presupuse componente europene secrete.

Mass-media rusă, citând declarația SVR, a speculat cu privire la posibila utilizare a unei ogive franceze TN75 proiectate pentru racheta balistică lansată de submarinul M51.

Moscova a afirmat, de asemenea, că Germania a refuzat să participe, în timp ce Consiliul Federației Ruse a solicitat Consiliului de Securitate al ONU și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să investigheze presupusul plan.

Nu au fost furnizate dovezi care să susțină acuzațiile.

