Live TV

Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de 10 ani. Moscova construiește în ritm alert un scut impenetrabil

Data publicării:
Submarin HMS Vanguard
Rachetele nucleare ale Franței sau Marii Britanii pot fi lansate de pe submarine. Foto: Profimedia

Un nou raport al RUSI avertizează că extinderea sistemelor de apărare antirachetă ale Rusiei ar putea intercepta atacurile nucleare britanice și franceze în termen de 10 ani, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la capacitatea de descurajare a Europei.

Extinderea sistemelor de apărare aeriană și antirachetă ale Rusiei ar putea permite interceptarea armelor nucleare britanice și franceze în următorul deceniu, subminând potențial capacitatea de descurajare nucleară a Europei.

Conform Politico, care citează un nou raport al grupului de reflecție britanic RUSI, Rusia își consolidează în mod constant scutul de apărare aeriană, în special în jurul capitalei Moscova, într-un mod care ar putea pune la încercare capacitatea celor două puteri nucleare europene de a riposta eficient în cazul unui conflict.

Spre deosebire de SUA, care deține un arsenal nuclear vast și diversificat, atât Marea Britanie, cât și Franța se bazează în mare măsură pe un număr relativ mic de ogive nucleare lansate de submarine.

Dacă Rusia ar fi capabilă să reproducă rate de interceptare similare cu cele obținute de Israel și SUA în 2024 – când aproximativ 90% din cele două salve de rachete balistice iraniene au fost doborâte, potrivit rapoartelor – un atac limitat al Marii Britanii sau al Franței ar putea să nu aibă impactul strategic dorit, se arată în raport.

Capacitatea de a lovi Moscova este esențială pentru credibilitatea mijloacelor independente de descurajare nucleară ale Europei, a spus Sidharth Kaushal, autorul raportului RUSI.

El a avertizat că această credibilitate ar putea fi supusă unei presiuni crescânde, întrucât descurajarea extinsă a SUA se confruntă cu o presiune tot mai mare, în special din partea Chinei.

Citește și

Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”

După cum a subliniat Politico, în timp ce NATO rămâne piatra de temelie a descurajării nucleare a Europei, țări precum Franța, Germania și Suedia au manifestat un interes crescând pentru consolidarea rolului Europei, pe fondul îndoielilor cu privire la faptul că SUA ar răspunde la un atac rus.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că decizia UE de a limita dimensiunea misiunii ruse la 40 de persoane este „discriminatorie” și nu va rămâne fără răspuns.

Dezbaterea privind un cadru nuclear european mai coordonat s-a intensificat după expirarea tratatului New START, pe măsură ce Rusia și China își extind arsenalele și Kremlinul continuă amenințările nucleare legate de războiul din Ucraina.

În mod deosebit, pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că Marea Britanie și Franța intenționau să ascundă transferul de tehnologie nucleară către Kiev sub forma unei dezvoltări interne ucrainene, folosind presupuse componente europene secrete.

Mass-media rusă, citând declarația SVR, a speculat cu privire la posibila utilizare a unei ogive franceze TN75 proiectate pentru racheta balistică lansată de submarinul M51.

Moscova a afirmat, de asemenea, că Germania a refuzat să participe, în timp ce Consiliul Federației Ruse a solicitat Consiliului de Securitate al ONU și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să investigheze presupusul plan.

Nu au fost furnizate dovezi care să susțină acuzațiile.

Citește și

Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina
Radosław Sikorski
Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri”
racheta 9M729 rusia
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START (Reuters)
incendiu in ucraina
Alertă în Ucraina după atacuri rusești masive: peste 20 de răniți la Kiev și în alte orașe. Polonia și-a mobilizat aviația
Starlink elon musk
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
mesaj-ro-alert-dsu
Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...