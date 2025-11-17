Live TV

Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate

Andrius Kubilius
Comisarul pentru Apărare Andrius Kubilius. Foto: Profimedia
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, relatează The Guardian.

Vorbind la conferinţa „Apărarea ţărilor baltice în 2025: lecţii de război din Ucraina”, care a avut loc luni dimineaţă la Vilnius, în Lituania, Kubilius a afirmat că urgenţa de a găsi soluţii pentru apărarea regiunii baltice provine din „declaraţiile publice ale serviciilor (europene) de informaţii, inclusiv din Germania, Danemarca, Finlanda, Ţările de Jos şi din regiunea (baltică), potrivit cărora Putin ar putea fi gata să testeze aplicarea Articolului 5 (din Tratatul NATO) în următorii doi sau patru ani, înainte de 2030”.

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre ţintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune şi împotriva întregii NATO şi a întregii Uniuni Europene”, a spus comisarul european pentru apărare.

Ce trebuie făcut

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanian de origine, a insistat că ţările UE şi NATO trebuie să înveţe din experienţa Ucrainei împotriva Rusiei şi să-şi accelereze planurile de apărare.

„Mesajul meu principal astăzi este: să-i întrebăm pe ucraineni cum să fim pregătiţi pentru apărare şi cum ne pot ajuta să fim pregătiţi”, a spus el.

El s-a arătat frustrat de faptul că ţările UE au avut nevoie de ani de zile „pentru a înţelege că nu suntem pregătiţi să detectăm dronele ruseşti şi să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor, în ciuda faptului că toţi am fost martori la utilizarea masivă a dronelor pe frontul ucrainean”, după cum a punctat el.

„Trebuie să ne amintim că, dacă va veni ziua X şi Putin va decide să testeze Articolul 5 undeva în regiunea baltică, ne vom confrunta cu agresiunea unei armate ruse testate în luptă, care este acum mult mai puternică decât era în februarie 2022 şi care este capabilă să utilizeze milioane de drone”, a avertizat comisarul european. „Suntem cu adevărat pregătiţi pentru o astfel de zi X, în ciuda faptului că nu avem armate testate în luptă în statele baltice?”, a întrebat el retoric.

 

