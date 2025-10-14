Live TV

Rusia autorizează mobilizarea rezerviștilor: câți sunt și cum se încadrează ei în „mașinăria de război” a lui Putin

Data publicării:
Military parade and soldiers with Russian flag and arms in line. Saint-Petersburg, Russia
Rusia a recrutat activ civili pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Cabinetul de miniștri al Rusiei a aprobat un proiect de lege care va permite mobilizarea rezerviștilor în afara teritoriului rus, în timpul conflictelor armate. Detaliul crucial este că această mobilizare va putea fi impusă chiar și pe timp de pace, nu numai pe timp de război, așa cum prevedea până acum legislația rusă, anunță Defense Ukraine.

Cu un grad ridicat de probabilitate, această decizie va fi adoptată rapid de parlamentul rus și va intra în vigoare în viitorul apropiat. În funcție de necesitățile operaționale, ea ar putea fi formalizată în doar câteva zile.

Aceste modificări vizează în mod specific rezerviștii ruși, adică persoanele care au semnat contracte cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a servi în rezervă. Conform declarațiilor oficiale, numărul estimat al acestor rezerviști ajunge la 2 milioane de persoane.

Această cifră nu trebuie confundată cu rezerva de mobilizare mai largă, care include toți cetățenii cu vârsta și starea de sănătate eligibile. Cu toate acestea, numărul exact al rezerviștilor aflați în prezent sub contract - care servesc în mod clar ca rezervă de recrutare pentru serviciul activ - rămâne necunoscut, arată presa internațională.

Așa-numita „mobilizare parțială” din 2022 a implicat aproximativ 300.000 de persoane, provocând tensiuni sociale semnificative în Rusia. Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu o mobilizare „treptată”, bazată pe contracte voluntare și stimulente financiare substanțiale pentru a atrage recruți. Cu toate acestea, chiar și surse rusești s-au plâns de eficacitatea limitată a acestei abordări și de povara financiară considerabilă pe care o implică, arată Defense Ukraine.

Nu este pentru moment clar dacă Kremlinul va reuși să-și satisfacă cererea de „carne de tun” prin intermediul rezerviștilor, la fel cum nu sunt clare nici planurile sale specifice privind amploarea și procesul de mobilizare a acestora. În mod logic, procedura ar trebui să înceapă cu convocarea lor pentru instruire militară, arată aceeași sursă.

Serviciul în rezerva rusă este remunerat cu până la 6.000 de ruble (n.r. aproximativ 75 de dolari) pentru soldați, sergenți și subofițeri și cu până la 10.000 de ruble (n.r. aproximativ 125 de dolari) pentru ofițeri. Neînfățișarea la instruire atrage răspunderea administrativă și penală în Rusia.

Citește și Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai vulnerabil punct: „Este răzbunarea geografiei”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_31_INQUAM_Photos
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Anchetă la o școală din Gorj, după ce o poartă a căzut peste trei copii. O elevă de 8 ani a fost rănită
Bill Clinton, președinte-mediator între palestinieni și israelieni, l-a felicitat pe Trump pentru armistițiu. Mesajul lui Barack Obama
Înfometați, amenințați, ținuți în lanțuri. Mărturiile teribile ale ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski merge la Washington pentru a discuta față în față cu Donald Trump. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
soldati rusi-motocicleta
Cum plănuia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
vladimir putin
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...