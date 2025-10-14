Cabinetul de miniștri al Rusiei a aprobat un proiect de lege care va permite mobilizarea rezerviștilor în afara teritoriului rus, în timpul conflictelor armate. Detaliul crucial este că această mobilizare va putea fi impusă chiar și pe timp de pace, nu numai pe timp de război, așa cum prevedea până acum legislația rusă, anunță Defense Ukraine.

Cu un grad ridicat de probabilitate, această decizie va fi adoptată rapid de parlamentul rus și va intra în vigoare în viitorul apropiat. În funcție de necesitățile operaționale, ea ar putea fi formalizată în doar câteva zile.

Aceste modificări vizează în mod specific rezerviștii ruși, adică persoanele care au semnat contracte cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a servi în rezervă. Conform declarațiilor oficiale, numărul estimat al acestor rezerviști ajunge la 2 milioane de persoane.

Această cifră nu trebuie confundată cu rezerva de mobilizare mai largă, care include toți cetățenii cu vârsta și starea de sănătate eligibile. Cu toate acestea, numărul exact al rezerviștilor aflați în prezent sub contract - care servesc în mod clar ca rezervă de recrutare pentru serviciul activ - rămâne necunoscut, arată presa internațională.

Așa-numita „mobilizare parțială” din 2022 a implicat aproximativ 300.000 de persoane, provocând tensiuni sociale semnificative în Rusia. Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu o mobilizare „treptată”, bazată pe contracte voluntare și stimulente financiare substanțiale pentru a atrage recruți. Cu toate acestea, chiar și surse rusești s-au plâns de eficacitatea limitată a acestei abordări și de povara financiară considerabilă pe care o implică, arată Defense Ukraine.

Nu este pentru moment clar dacă Kremlinul va reuși să-și satisfacă cererea de „carne de tun” prin intermediul rezerviștilor, la fel cum nu sunt clare nici planurile sale specifice privind amploarea și procesul de mobilizare a acestora. În mod logic, procedura ar trebui să înceapă cu convocarea lor pentru instruire militară, arată aceeași sursă.

Serviciul în rezerva rusă este remunerat cu până la 6.000 de ruble (n.r. aproximativ 75 de dolari) pentru soldați, sergenți și subofițeri și cu până la 10.000 de ruble (n.r. aproximativ 125 de dolari) pentru ofițeri. Neînfățișarea la instruire atrage răspunderea administrativă și penală în Rusia.

