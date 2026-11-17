Kaja Kallas a afirmat că Moscova nu dă dovadă de disponibilitate pentru negocieri autentice. UE așteaptă măsuri concrete, inclusiv un armistițiu. Șefa diplomației europene a spus și care ar fi semnele că Moscova vrea să pună capăt beligeranțelor.

La Bruxelles, nu se observă încă niciun indiciu că Rusia ar fi pregătită să încheie un acord pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, chiar dacă Europa a stabilit deja formatul reprezentării sale la masa negocierilor. Potrivit Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, semnele care ar indica angajamentul Federației Ruse față de negocieri autentice ar putea include măsuri concrete: returnarea prizonierilor de război ucraineni și a copiilor deportați ilegal, sau o armistițiu energetic sau încetarea atacurilor în Marea Neagră, relatează UNN, citând DW.

„Și dacă vom asista la un armistițiu care să pună cu adevărat capăt uciderii ucrainienilor, atunci voi fi sigură că Rusia ia aceste negocieri în serios”, a subliniat șefa diplomației UE în cadrul unei conferințe de presă care a urmat încheierii reuniunii miniștrilor de externe ai UE, desfășurată luni, 16 noiembrie, la Bruxelles.

În această etapă, Ucraina și partenerii săi occidentali nu ar trebui să se angajeze în discuții cu Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate, consideră șefa diplomației UE.

„Ei (rușii — n.r.) încearcă pur și simplu să creeze confuzie, pretinzând că fac un schimb de idei. În realitate, nu este vorba de un schimb de idei, iar orice informație care se scurge va fi folosită împotriva noastră”, a spus Kallas, subliniind că Rusia încearcă să distragă atenția de la decizia privind încetarea focului și, între timp, „continuă să slăbească Ucraina și să ucidă oameni în fiecare zi”.



Situația din Ucraina și noua etapă a procesului de soluționare pașnică a conflictului s-au numărat printre principalele puncte de pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului UE. Potrivit lui Kallas, cererile Rusiei privind încheierea războiului sunt considerate în prezent „maximaliste” în cadrul UE.

„Moscova urmărește să dezmembreze Ucraina, să împingă NATO înapoi și să obțină dreptul de veto asupra chestiunilor de securitate europeană — toate acestea sunt absolut inacceptabile. În 2021, cererile Rusiei au constituit un pretext pentru declanșarea războiului, în timp ce în 2026 ele servesc drept pretext pentru continuarea acestuia”, a concluzionat șefa Serviciului Diplomatic al UE.

Ea a reamintit, de asemenea, că Europa are propriile cerințe clare față de Rusia: respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a dreptului acesteia de a-și alege propriile alianțe. UE consideră inacceptabilă orice recunoaștere juridică a teritoriilor ucrainene ocupate și insistă ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru crimele de război pe care le-a comis și să plătească despăgubiri.

În cadrul unui summit informal al UE de la Dublin, desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, s-a decis ca Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit, precum și Consiliul European și Comisia Europeană, să reprezinte Europa în negocierile privind încetarea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Kaja Kallas, care declarase anterior că, în calitate de șefă a Serviciului European de Acțiune Externă, era pregătită să devină negociatoare cu Rusia, a subliniat că va exista „suficient de mult de lucru pentru toată lumea” în cadrul procesului de negociere cu Rusia. Ea a asigurat, de asemenea, că serviciul diplomatic al UE dispune de experți cu o bună cunoaștere a problemelor rusești, a căror experiență profesională ar trebui valorificată în negocierile cu Moscova.

Editor : A.R.