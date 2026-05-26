Rusia cere evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev „cât mai curând posibil”. Reacția Ucrainei

Un centru comercial arde în urma unui atac rusesc asupra orașului Kiev, Ucraina, duminică, 24 mai 2026.Foto: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Moscova le-a cerut diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul „cât mai curând posibil”, avertizând că va continua atacurile asupra capitalei ucrainene la câteva zile după unul dintre cele mai ample bombardamente de la începutul războiului, relatează BBC.

Noile atacuri vor viza „centre de luare a deciziilor și posturi de comandă”, precum și facilități de producție a dronelor din oraș, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat. Moscova le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească Kievul „cât mai curând posibil” și i-a avertizat pe oameni să stea departe de clădirile administrative și militare.

Ucraina a declarat că amenințările Rusiei sunt „nimic mai puțin decât un șantaj nerușinat” și le-a cerut aliaților să crească presiunea asupra Moscovei. Prin avertismentul adresat cetățenilor străini, Moscova „admite efectiv că bombardamentele sale urmăresc, printre altele, intimidarea corpului diplomatic străin”, se mai arată în comunicat.

Acesta afirmă că loviturile rusești asupra Kievului „nu au încetat practic nici măcar o singură săptămână” de la începutul războiului și că amenințarea generală la adresa securității reprezentată de Moscova „rămâne aceeași ca în anii sau lunile anterioare”.

Atacurile rusești de amploare din noaptea de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit aproximativ 100 în Kiev și în alte zone, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Moscova a spus că acel baraj de foc și amenințările privind noi atacuri reprezintă un răspuns la ceea ce susține că a fost un atac ucrainean deliberat asupra unui cămin studențesc din orașul Starobilsk, vineri, în urma căruia oficialii ruși au afirmat că au murit 21 de persoane.

Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri mortale cu rachete și drone asupra Kievului după expirarea unui armistițiu scurt, care a coincis cu parada anuală de Ziua Victoriei organizată de Moscova, la începutul lunii mai. La scurt timp după aceea, loviturile rusești asupra Kievului au ucis 24 de persoane, inclusiv trei copii, într-un bloc de locuințe.

Câteva zile mai târziu, oficialii ruși au spus că trei persoane au fost ucise într-un atac ucrainean de amploare cu drone asupra regiunii Moscova, iar Zelenski a afirmat că loviturile au fost un răspuns „pe deplin justificat” la atacurile mortale ale Rusiei. Ulterior, Kievul a fost lovit de unul dintre cele mai mari asalturi aeriene ale războiului, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Videoclipuri postate pe rețelele sociale au arătat explozii luminând cerul pe tot parcursul nopții, iar mulți locuitori ai Kievului au raportat explozii care au zguduit orașul, în timp ce numeroase ținte civile au fost lovite.

Rusia a folosit zeci de rachete balistice și de croazieră și sute de drone pentru a lovi capitala, lansând totodată și o rachetă hipersonică Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, asupra zonei Bila Țerkva, aflată la 90 km sud de Kiev.

Ținte non-militare, precum Muzeul Cernobîl din cartierul istoric al Kievului și Muzeul Național de Artă al Ucrainei, au fost avariate sau distruse. Un centru comercial, o piață și mai multe clădiri rezidențiale din zona Lukanivka au fost de asemenea distruse.

Luni seară, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio să evacueze diplomații americani din Kiev, în cadrul unei convorbiri telefonice, a transmis Ministerul rus de Externe.

După acea convorbire, Rubio a spus că atacurile majore, fie din partea Ucrainei, fie din partea Rusiei, sunt „o amintire a motivului pentru care acesta este un război teribil” și că „trebuie să se încheie”. „Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ce pot pentru a contribui la încheierea acestui război și sperăm că, la un moment dat, se va ivi oportunitatea”, a mai spus el.

