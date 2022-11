Peste 500 de sirieni au fost trimiși să lupte pentru Rusia în Ucraina

Rusia a adus în ultimele luni peste 500 de luptători sirieni în Ucraina. Aceștia au primit misiuni în principal necombatante încă, fiind plasați în mare parte în dispozitivele de apărare a zonelor Lugansk și Donețk, au declarat surse regionale de informații pentru Middle East Eye.

Sursele publicației au declarat că luptătorii cu experiență provin în principal din unități guvernamentale pro-siriene care au fost susținute, antrenate și conduse de Rusia în lupta împotriva forțelor de opoziție și a grupării Stat Islamic (IS). Printre acestea se numără Divizia 25 a Forțelor pentru Misiuni Speciale, cunoscută sub numele de Tiger Forces, Fifth Corps și Liwa al-Quds, o miliție formată în principal din sirieni palestinieni.

Un oficial guvernamental sirian a declarat sub anonimat, pentru MEE, că Rusia i-a recrutat pe sirieni, printre aceștia numărându-se inclusiv foști rebeli, prin forțele sale speciale și prin cunoscutul grup Wagner, după care i-a transferat în Ucraina.

În martie, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU că Moscova a primit peste 16.000 de cereri de la bărbați din ţările Orientului Mijlociu pentru a ajuta în lupta din Ucraina.

Cu toate acestea, acest lucru a fost perceput de mulți observatori ca o încercare de a speria Ucraina și alte țări europene în primele zile ale conflictului.

În aceeași lună, MEE a raportat că în Siria circulau reclame prin care se chemau potențiali recruți, promițând salarii substanțiale de aproximativ „3.000 de dolari, în funcție de abilitățile și expertiza specifice pe care fiecare persoană le are” - sume mari în economia distrusă a Siriei.

Canalul oficial Telegram al IS Hunters, un grup susținut de Rusia, care a fost creat în 2017 pentru a lupta împotriva SI, a lansat, de asemenea, un apel pentru recruți să se prezinte și să se înregistreze la baza militară din Homs, pentru a lupta alături de ruși în Ucraina.

Cu toate acestea, sunt puține dovezi că sirienii au fost dislocați în Ucraina, și au apărut suspiciuni că apelurile la arme ar fi fost o înșelătorie.

The New York Times a scris la începutul acestui an că cel puțin 300 de luptători sirieni au fost trimiși în Rusia pentru pregătire suplimentară, înainte de a fi dislocați în Ucraina.

Oficialul guvernului sirian a declarat pentru MEE că aproximativ 1.000 de luptători sirieni au fost duși în Rusia pentru antrenament, dar doar jumătate dintre ei au ajuns în Ucraina.

Acesta a mai spus că principala sarcină a luptătorilor sirieni este asigurarea securității și apărării zonelor administrate de Wagner și de alți contractori militari din Lugansk și Donețk, dar că aceștia ar putea fi chemați pe front pentru luptă, în cazul unei urgențe sau a unei nevoi presante.

Un oficial ucrainean a declarat pentru MEE că sunt indicii care să confirme că luptători sirieni au fost dislocați în Ucraina.

Persoane care au cunoștință de prezența sirienilor în Ucraina spun că luptătorii nu au fost trimiși în prima linie din cauza unui set de probleme, care pot apărea din cauza coordonării deficitare și a barierei lingvistice.

„Nu ar putea comunica cu regimentele rusești pe un câmp de luptă și, de exemplu, artileria rusă i-ar putea lovi”, a spus una dintre aceste persoane.

„Ar fi probleme de coordonare, deoarece linia frontului este o zonă destul de mare”.

Aceste surse au declarat pentru MEE că sirienii ar putea servi sub contractantul militar rus Shchit („Scut”) și sub un grup subsidiar al Wagner numit Task Force Rusich, care, în 2014, în timpul desfășurării sale în estul Ucrainei, și-a autodeclarat ideologia neo-nazistă.

Există deja rapoarte despre victime siriene în estul Ucrainei. „Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului”, un ONG din Marea Britanie care monitorizează conflictul din Siria, a susținut la începutul acestei luni că nouă luptători din Liwa al-Quds și din Tiger Forces au murit din septembrie până în prezent.

Activiștii britanici susțin, de asemenea, că 2.000 de luptători sirieni au participat la apărarea teritoriului ocupat de ruși în Herson și Donețk.

Cu toate acestea, oficialul guvernului sirian a declarat că numărul deceselor în rândul luptătorilor sirieni este mult mai mare decât cel raportat. Peste 50 ar fi murit în urma bombardamentelor ucrainene până acum.

„Sirienii nu participă la luptele efective, funcționează în principal în apropierea primelor linii. Cu toate acestea, există un număr mic dintre ei care activează în cadrul artileriei ruse”, a declarat oficialul pentru MEE.

Rusia a desfășurat anterior luptători sirieni și în Libia, în timpul conflictului din 2019-2020, unde au luptat ca parte a Grupului Wagner, în numele comandantului Khalifa Haftar.

Middle East Eye a raportat că, de asemenea, sirienii au fost folosiți de Wagner în timpul masacrelor din Republica Centrafricană.

Și Turcia a apelat la luptători sirieni pe care i-a folosit în conflictele din Libia și Nagorno-Karabah.

Editor : Liviu Cojan