Serviciile de informații ruse utilizează platforme online, printre care Discord, Telegram și WhatsApp, pentru a recruta localnici în vederea desfășurării de operațiuni de spionaj și sabotaj în întreaga Europă, a declarat luni, 23 noiembrie, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Post.

Potrivit HUR, de la începutul anului 2026, pe Discord – o platformă socială populară în rândul gamerilor – au apărut peste 20 de milioane de anunțuri de angajare, prezentate sub forma unor oferte de sarcini simple care promiteau câștiguri rapide și ușoare.

Kremlinul urmărește să recruteze agenți pentru activități de sabotaj și colectare de date în Europa Centrală și de Est, în special în țările baltice, a declarat HUR.

Agenția a adăugat că, potrivit informațiilor, majoritatea anunțurilor au fost publicate prin intermediul unor conturi de unică folosință înregistrate cu numere de telefon din India, Iran și mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Recrutorii ruși vizează persoanele aflate în situații de vulnerabilitate financiară, inclusiv rezidenți locali, refugiați și migranți. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, precum și susținătorii mișcărilor radicale, populiste, pacifiste și etnice se numără, de asemenea, printre grupurile vizate.

HUR a declarat că potențialilor recruți li se oferă sume cuprinse între 1.500 și 3.000 de dolari pentru îndeplinirea sarcinilor. Plățile se efectuează în criptomonede sau prin conturi bancare intermediare, după verificarea rezultatelor.

Agenția de informații a declarat că agenții ruși caută informații despre echipamentele militare și bazele NATO, infrastructura energetică, turnurile de telefonie mobilă, instalațiile din industria de apărare și alte obiective de importanță strategică de pe teritoriul UE.

Campania de recrutare semnalată vine în urma unei serii de cazuri de spionaj și sabotaj legate de serviciile secrete rusești din întreaga Europă.

În februarie 2026, oficialii serviciilor de informații occidentale au identificat rețele legate de recrutorii Grupului Wagner, ca parte a eforturilor Rusiei de a recruta europeni aflați în dificultate economică pentru operațiuni de sabotaj. Agențiile europene de securitate au avertizat, de asemenea, cu privire la utilizarea platformelor online pentru recrutarea de „agenți de unică folosință” în scopul supravegherii, incendiilor provocate și al altor activități destabilizatoare.

În Letonia, un șofer de taxi a fost condamnat în 2024 la șapte ani de închisoare pentru că a transmis informații despre activitatea militară a NATO serviciilor secrete ruse, după ce a fost recrutat prin intermediul unui canal de pe Telegram. De asemenea, în ianuarie 2026, autoritățile letone au prezentat detalii despre membrii unei alte rețele, acuzați că au colectat informații despre transporturile militare și că au încercat să se infiltreze în unitățile de producție a dronelor.

În luna mai 2024, autoritățile poloneze au anchetat operațiuni de sabotaj suspectate a fi dirijate de Rusia, la care au participat recruți din mai multe țări, activitățile presupuse extinzându-se până în Lituania, Letonia și Suedia.

În aprilie 2026, procurorii ucraineni au raportat, de asemenea, că rețeaua internațională legată de serviciile de securitate ruse planificase asasinate, incendii provocate și atacuri asupra infrastructurii pe întreg teritoriul UE, Lituania fiind ținta principală.

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Editor : A.M.G.