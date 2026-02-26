Live TV

Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe”

În cadrul unui interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului.

În interviul acordat Fox News în capitala Ucrainei, în limba engleză, președintele ucrainean a respins sugestiile liderului american că Ucraina este cea care blochează procesul de pace.

„Noi am susţinut întotdeauna pacea”, a spus Zelenski. „Când eşti acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în oraşul tău, bineînţeles că vrei să opreşti războiul”, a argumentat el.

În schimb, liderul de la Kiev a acuzat Rusia că încearcă să tergiverseze discuţiile, pentru a evita să facă concesii. „Ei încearcă să se joace cu preşedintele Statelor Unite”, a avertizat el.

Întrebat de Fox News dacă el crede că Vladimir Putin face un fel de joc, Zelenski a răspuns: „Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”.

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este gata să îngheţe conflictul în forma sa actuală, propunând un armistiţiu urmat de negocieri. Dar el a repetat că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reuşit să-l cucerească în patru ani de luptă.

Fox News a vorbit cu Zelenski la birourile sale din Kiev, un complex puternic păzit, unde luminile sunt estompate şi saci de nisip sunt aliniaţi pe coridoare. Printre scările mari de marmură şi tavanele înalte, pereţii sunt decoraţi cu portrete gigantice ale soldaţilor, înalte de aproximativ 3,6 metri, notează televiziunea apropiată lui Donald Trump.

Vorbind la o zi după ce conflictul a intrat în al cincilea an, Zelenski a recunoscut că unii ucraineni sunt obosiţi de război. Dar el a spus că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei. 

„Toată lumea vrea pace şi mulţi oameni sunt obosiţi”, a spus Zelenski. „Dar credeţi-mă, nu toată lumea este pregătită... să mănânce ce ne-a pregătit Putin”, a adăugat el.

Liderul ucrainean l-a îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să-i viziteze ţara, spunând: „Va vedea rezultatul atacurilor. Şi va vedea cum trăieşte cu adevărat naţiunea. Nu doar supravieţuieşte”.

În ciuda pierderilor masive, Zelenski a salutat rezistenţa Ucrainei: „Rusia nu a putut şi nu poate să ne ocupe. Ei nu au câştigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independenţa şi libertatea”, a spus el. 

„Ei nu au schimbat ţara. Ei nu au schimbat steagul nostru. Sunt sigur că Rusia a recunoscut – recunoaşte cu adevărat acum – că a fost o mare greşeală”, a conchis Zelenski.

Donald Trump a venit cu un nou termen în care vrea să pună capăt războiului din Ucraina

Kremlinul pune sub semnul întrebării un summit Putin–Zelenski. Ce piedici invocă

