Rusia a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina, a raportat luni agenţia TASS, potrivit EFE. De asemenea, a anunțat desfășurarea, pe linia frontului, a sistemului Sarma MLRS, rivalul HIMARS, cu o vechie de 19 ani.

„Dronele Upyr-18, denumite astfel datorită cadrului lor de aproximativ 45 de centimetri, sunt capabile să transporte zece kilograme de explozibili la zeci de kilometri, distrugând buncăre fortificate şi poziţii inamice”, a declarat un reprezentant al fabricii de drone Uraldronzavod, citat de TASS.



Astfel, capacitatea lor mai mare de transport „le permite, de asemenea, să fie folosite pentru aprovizionarea unităţilor din apropierea liniei de contact”, au adăugat aceştia.



Fabrica Uraldronzavod, situată în regiunea Sverdlovsk din Urali, a fost fondată de creatorii dronei Upyr FPV, iar conducerea sa intenţionează să mărească producţia noului model. Producătorii se laudă cu rezultatele notabile ale tehnologiei lor militare, susţinând că în martie 2024 aceasta a fost folosită pentru a distruge un tanc american Abrams, precum şi un vehicul de luptă pentru infanterie Bradley.

Totodată, Federația Rusă raportează că sistemul de lansare multiplă de rachete (MLRS) Sarma, cu o rază de acțiune de până la 120 km, ar fi fost desfășurat în zona de luptă. Mass-media de stat rusă a publicat mai multe rapoarte privind sistemul MLRS Sarma, subliniind utilizarea acestuia în tactici de tragere nomadă, în special principiul „trage și fugi”. Rapoartele indică faptul că forțele ruse au început testarea operațională a vehiculului direct în teatrul de operațiuni.

Sursele rusești compară frecvent Sarma cu M142 HIMARS american, etichetându-l ca un analog direct. Această comparație provine din utilizarea a șase tuburi de lansare și a unui concept operațional comun: vehiculul este proiectat pentru a ajunge rapid la o poziție de tragere, pentru a descărca rapid încărcătura de rachete și pentru a se retrage imediat pentru a evita focul de contra-baterie - o capacitate critică, având în vedere densitatea mare de drone FPV și de recunoaștere.

Statele Unite produc din 2024 rachete ER-GMLRS pentru HIMARS, care au o rază de acțiune de 150 km - cu 30 km mai mare decât cea a rachetelor Sarma.

