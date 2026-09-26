Rusia plănuiește „ceva important” în acest an, avertizează ministrul de externe al unei țări UE. „Putin mai are două cărți de jucat”

Rusia pregătește „ceva important” în acest an, a avertizat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, pe fondul îngrijorărilor că Moscova ar putea încerca să escaladeze conflictul cu NATO.

Vorbind joi la Consiliul pentru Relații Externe din New York, Sikorski a declarat: „Primim informații (...) nu dezvăluim sursele, dar sunt multe [dintre ele], conform cărora Rusia pregătește ceva important în acest an.”, scrie TVP World.

El a mai spus că Moscova ar putea folosi operațiunea ca pretext pentru eforturi suplimentare de mobilizare în Rusia.

„Cred că Putin are nevoie de un pretext pentru mobilizare, așa că ar putea să organizeze un atac sub falsă pavăză și să le spună rușilor: «Suntem atacați și, prin urmare, trebuie să ne mobilizăm»”, a adăugat el.

Europa se află în stare de alertă maximă în ultimele luni, în urma unor evaluări ale serviciilor de informații care avertizează că Rusia ar putea testa NATO prin acțiuni care variază de la sabotaj, atacuri cibernetice și activități cu drone până la o operațiune militară limitată.

Posibilă escaladare

Întrebat despre alte scenarii posibile de escaladare din partea Rusiei, Sikorski a afirmat că „belarușii sunt foarte îngrijorați de posibilitatea de a fi atrași în război”.

Declarațiile au fost făcute după ce Sikorski s-a întâlnit cu omologul său belarus, Maksym Ryzhenkov, în marja Adunării Generale a ONU, aceasta fiind, potrivit unor surse, prima întâlnire la acest nivel diplomatic din 2016.

Minsk a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin, dar nu a participat activ la războiul împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, dictatorul belarus Alexander Lukașenko a permis Rusiei să lanseze o parte din invazia din 2022 împotriva Ucrainei de pe teritoriul belarus. De asemenea, Belarus găzduiește arme nucleare rusești.

Testarea articolului 5

Sikorski a mai afirmat că țările baltice cu minorități rusești ar putea fi expuse riscului unei escaladări din partea Rusiei, adăugând că NATO trebuie să fie pregătită să „descurajeze” o potențială agresiune.

El a adăugat că Rusia ar fi „nebună” să lanseze o invazie pe scară largă împotriva unei țări membre NATO și că se așteaptă la ceva mai puțin explicit, ceea ce ar putea îngreuna invocarea clauzei de apărare reciprocă prevăzută de articolul 5 al alianței.

Ministrul polonez de externe a menționat, de asemenea, că, deși economia Rusiei se află sub presiune, Moscova ar putea continua războiul încă un an sau doi, „cu excepția cazului în care Ucraina distruge mai mult de jumătate din capacitatea sa de rafinare”.

„Rusia consideră că mai are două cărți de jucat: mobilizarea și o iarnă grea, precum și distrugerea rețelei energetice a Ucrainei, a sistemelor de încălzire și a marilor companii.

„Acest lucru se întâmplă și afectează economia ucraineană. Dar și ucrainenii au, așa cum a spus președintele Trump, cărți de jucat”, a afirmat el.

Ucraina și-a intensificat atacurile de lungă distanță în ultimele luni, vizând rafinăriile de petrol și obiectivele strategice situate adânc pe teritoriul Rusiei.

Între timp, Moscova și-a continuat atacurile regulate asupra Ucrainei, lovind infrastructura civilă, inclusiv rețeaua energetică, în încercarea de a slăbi moralul ucrainenilor pe durata iernii.

Editor : Sebastian Eduard