Rusia poate bruia semnalele GPS până în inima Europei. Autoritatea lituaniană: numărul de antene de „spoofing” GPS a crescut de 12 ori

Rusia poate bruia semnalele GPS adânc în Europa, pe o rază de până la 450 km de enclava sa Kaliningrad, datorită unei capacităţi extinse masiv, a declarat marţi un oficial lituanian citat de Reuters.

Ministrul român interimar al apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat, însă fiind o aeronavă militară a avut sisteme anti-bruiaj care au fost activate.

Darius Kuliesius, adjunct al şefului autorităţii de reglementare a comunicaţiilor din Lituania, a declarat pentru Reuters că Rusia şi-a mărit numărul de antene de „spoofing” GPS, care transmit semnale false pentru a induce în eroare alte sisteme de localizare, de la 3 la începutul anului 2025 la 36 în prezent. Antenele sunt amplasate, a explicat el, în teritoriul puternic militarizat al Kaliningradului, situat între Lituania şi Polonia, ambele membre ale NATO, pe coasta Mării Baltice.

„Interferenţele ocazionale au început odată cu summitul NATO din 2023 de la Vilnius. Acum au construit infrastructura, iar interferenţele au devenit o provocare rusă sistemică, permanentă şi nesfârşită la adresa securităţii europene”, a explicat Kuliesius.

O hartă a autorităţii de reglementare lituaniene a indicat că bruierea Sistemului Global de Poziţionare (GPS) de către Rusia ar putea acoperi Estonia, Letonia şi Lituania, cea mai mare parte a Poloniei şi părţi din Finlanda, Suedia şi Belarus, precum şi Marea Baltică.

Raza de acţiune a ajuns la 450 km, a spus Kuliesius, cifră estimată de autoritatea de reglementare lituaniană prin analiza perturbaţiilor din transmisiile ADS-B de supraveghere aeriană.

Incidente anterioare

Anul trecut, un avion militar spaniol cu ministrul apărării Margarita Robles la bord a suferit o perturbare a semnalului GPS în apropiere de Kaliningrad, în timp ce un avion care o transporta pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timp ce se îndrepta spre Bulgaria.

Estonia şi vecina Finlanda au acuzat, de asemenea, Rusia de bruiajul dispozitivelor de navigaţie GPS în spaţiul aerian al regiunii.

Cu toate acestea, majoritatea avioanelor moderne şi a aeroporturilor importante dispun de o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul întâmpină probleme.

Kuliesius a declarat că reţelele de telefonie mobilă din Lituania din apropierea Kaliningradului au o calitate redusă din cauza interferenţelor care afectează unele frecvenţe. Spoofingul şi bruiajul ating niveluri maxime în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.

„Orarele online ale autobuzelor din Klaipeda nu mai funcţionează în timpul acestor vârfuri, deoarece se bazează pe urmărirea autobuzelor prin GPS”, a explicat el, referindu-se la un oraş situat la 50 km de graniţa cu Kaliningrad.

Ambasada Rusiei din Vilnius, capitala Lituaniei, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar Moscova a negat frecvent astfel de acuzaţii în trecut.

De la invadarea Ucrainei în 2022, ţările europene au acuzat adesea Rusia de interferenţe electronice, dar guvernul lui Vladimir Putin neagă acest lucru, dând vina pe tactici de denigrare occidentale.

Editor : Sebastian Eduard