În Danemarca, oficialii suspectează că dronele care au închis aeroportul din Copenhaga au fost lansate de pe nave, lucru pe care Rusia l-a testat într-adevăr la un moment dat.

După incidentele care au forțat închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo din cauza unor drone neidentificate care nu au fost doborâte, autoritățile daneze și norvegiene pot doar specula cu privire la tipul de drone și la cine le controla.

De asemenea, cele două țări încă socotesc pierderile economice cauzate de închiderea de patru ore, care a lăsat aproximativ 20.000 de pasageri în așteptare, anulând planurile sau redirecționându-i către alte aeroporturi.

Este important de menționat că, în ciuda lipsei epavelor acestor drone, este greu de presupus că acestea să fi fost quadcopterele obișnuite destinate consumatorilor. Dronele civile sunt supuse restricțiilor de zbor în jurul aeroporturilor și al altor locuri sensibile (deși aceste restricții pot fi uneori ocolite prin reflashing). Este mai probabil ca obiectele să fi fost UAV-uri electrice cu aripi fixe, nu modele destinate consumatorilor, precum DJI Mavic, comentează Defense Express.

Poliția daneză consideră că operatorul (operatorii) dronelor era (erau) suficient de priceput (pricepuți) pentru a pilota astfel de sisteme și a emis o ipoteză interesantă, potrivit căreia dronele ar fi putut fi lansate de pe o navă din Marea Baltică.

Aceasta ridică întrebarea: ar putea Rusia să lanseze ceva similar de pe o navă, de exemplu de pe unul dintre tancurile din flota fantomă? Răspunsul simplu este „da”, este perfect posibil. Catapultele pneumatice sau elastice sunt utilizate de mult timp pentru a lansa drone de recunoaștere și ținte momeală, cum ar fi dispozitivele de tip Gerbera, de pe nave.

De fapt, Rusia a practicat deja lansări de UAV de pe nave. În 2020, ZALA a demonstrat lansări de pe o barcă în mișcare, iar în octombrie 2024 a reluat experimentele de pe platforme maritime practic staționare. Aceste teste au inclus nu numai drone de recunoaștere, ci și muniții de tip Lancet.

Așadar, lansarea de UAV-uri de pe un petrolier sau de pe orice altă navă civilă nu este deosebit de dificilă. În același timp, Rusia a dezvoltat de mult timp metode de control al dronelor prin rețele mobile sau prin rețele mesh.

Folosind astfel de tactici în cadrul instrumentelor de război hibrid și de escaladare treptată, Rusia ar putea încerca să provoace haos în traficul aerian din țările europene, provocând daune economice semnificative cu costuri minime pentru ea însăși.

Editor : Sebastian Eduard