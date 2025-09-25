Live TV

Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze

Data publicării:
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia a investit cel puțin 10 miliarde de dolari în „flota fantomă” de la începutul anului 2022. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În Danemarca, oficialii suspectează că dronele care au închis aeroportul din Copenhaga au fost lansate de pe nave, lucru pe care Rusia l-a testat într-adevăr la un moment dat.

După incidentele care au forțat închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo din cauza unor drone neidentificate care nu au fost doborâte, autoritățile daneze și norvegiene pot doar specula cu privire la tipul de drone și la cine le controla.

De asemenea, cele două țări încă socotesc pierderile economice cauzate de închiderea de patru ore, care a lăsat aproximativ 20.000 de pasageri în așteptare, anulând planurile sau redirecționându-i către alte aeroporturi.

Este important de menționat că, în ciuda lipsei epavelor acestor drone, este greu de presupus că acestea să fi fost quadcopterele obișnuite destinate consumatorilor. Dronele civile sunt supuse restricțiilor de zbor în jurul aeroporturilor și al altor locuri sensibile (deși aceste restricții pot fi uneori ocolite prin reflashing). Este mai probabil ca obiectele să fi fost UAV-uri electrice cu aripi fixe, nu modele destinate consumatorilor, precum DJI Mavic, comentează Defense Express.

Poliția daneză consideră că operatorul (operatorii) dronelor era (erau) suficient de priceput (pricepuți) pentru a pilota astfel de sisteme și a emis o ipoteză interesantă, potrivit căreia dronele ar fi putut fi lansate de pe o navă din Marea Baltică.

Aceasta ridică întrebarea: ar putea Rusia să lanseze ceva similar de pe o navă, de exemplu de pe unul dintre tancurile din flota fantomă? Răspunsul simplu este „da”, este perfect posibil. Catapultele pneumatice sau elastice sunt utilizate de mult timp pentru a lansa drone de recunoaștere și ținte momeală, cum ar fi dispozitivele de tip Gerbera, de pe nave.

De fapt, Rusia a practicat deja lansări de UAV de pe nave. În 2020, ZALA a demonstrat lansări de pe o barcă în mișcare, iar în octombrie 2024 a reluat experimentele de pe platforme maritime practic staționare. Aceste teste au inclus nu numai drone de recunoaștere, ci și muniții de tip Lancet.

Așadar, lansarea de UAV-uri de pe un petrolier sau de pe orice altă navă civilă nu este deosebit de dificilă. În același timp, Rusia a dezvoltat de mult timp metode de control al dronelor prin rețele mobile sau prin rețele mesh.

Folosind astfel de tactici în cadrul instrumentelor de război hibrid și de escaladare treptată, Rusia ar putea încerca să provoace haos în traficul aerian din țările europene, provocând daune economice semnificative cu costuri minime pentru ea însăși.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
1
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Digi Sport
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID293776_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O...
Alegeri Republica Moldova
Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru...
imagini cu interiorul catedralei nationale
Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de...
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
Ultimele știri
Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului”
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului
Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CSAT 30 iunie
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României
serghei lavrov vorbeste cu marco rubio
Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”
Collegium of the Prosecutor General's Office of Russia.
Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei
lansare rachetă Iskander
Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare