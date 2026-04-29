Live TV

Rusia pregătește recrutări masive de mercenari străini pentru războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate

Data publicării:
Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Rusia are un amplu plan de recrutare de mercenari străini pentru a-și susține efortul de război din Ucraina, cu obiective clare pentru anul 2026, potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene. Documentele indică o strategie extinsă a Moscovei de a atrage mii de combatanți din afara țării, în condițiile în care pierderile de pe front continuă să crească.

Moscova se pregătește să recruteze cel puțin 18.500 de străini în Forțele Armate ale Rusiei în 2026, a dezvăluit marți agenția de informații militare a Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent.

Moscova recrutează luptători străini din țări în curs de dezvoltare încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022, adesea sub pretextul unor salarii ridicate, beneficii și acordarea cetățeniei ruse. Au fost documentate și cazuri de constrângere și presiuni nejustificate în procesul de recrutare a străinilor.

Raportul de informații, realizat în cadrul proiectului de linie telefonică non-stop „Vreau să trăiesc”, care îi încurajează pe cei care luptă de partea Rusiei să se predea forțelor ucrainene, sugerează că Kremlinul va viza în principal cetățeni din Asia Centrală, inclusiv din Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan.

Potrivit HUR, Rusia va continua, de asemenea, să-și intensifice recrutările din țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa, concentrându-se pe Bangladesh, Ciad, Sudan și Burundi.

Moscova a stabilit obiective specifice de mobilizare pentru ofițerii de recrutare, urmărind ca luptătorii străini să reprezinte între 0,5% și 3,5% din efectivele de pe orice sector al liniei frontului, în funcție de regiune, mai spun serviciile de informații ucrainene.

Potrivit Cartierului General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, Ucraina a identificat 27.407 cetățeni străini care luptă pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei până la data de 30 martie, în creștere față de peste 18.000 în noiembrie, Moscova recrutându-i din cel puțin 135 de țări.

La începutul lunii martie, aceeași instituție a precizat că aproape jumătate dintre luptătorii străini identificați provin din Asia, însă au fost depistați recruți și în state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Italia.

Deși amploarea completă a eforturilor de recrutare nu poate fi verificată, o investigație din aprilie 2025 realizată de publicația rusă independentă Important Stories a identificat peste 1.500 de luptători străini din 48 de țări care s-au alăturat armatei ruse. Ministrul de externe Andrii Sibiga a declarat în februarie că cel puțin 1.780 de cetățeni din diverse țări africane luptă pentru Rusia.

Coreea de Nord rămâne cel mai mare furnizor de trupe străine pentru efortul de război al Rusiei, după ce a desfășurat anterior 12.000 de militari pentru a sprijini o contraofensivă condusă de Rusia în regiunea Kursk.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi...
Ludovic Orban.
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu...
Ultimele știri
Pentagonul va folosi inteligenţa artificială Google pentru operaţiuni clasificate
Un artist francez s-a închis într-o cuşcă timp de o lună, în semn de protest faţă de influenţa giganţilor tech
Un tânăr din Cluj este anchetat penal după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Ce s-a întâmplat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale