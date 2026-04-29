Rusia pregătește recrutări masive de mercenari străini pentru războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate

Rusia are un amplu plan de recrutare de mercenari străini pentru a-și susține efortul de război din Ucraina, cu obiective clare pentru anul 2026, potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene. Documentele indică o strategie extinsă a Moscovei de a atrage mii de combatanți din afara țării, în condițiile în care pierderile de pe front continuă să crească.

Moscova se pregătește să recruteze cel puțin 18.500 de străini în Forțele Armate ale Rusiei în 2026, a dezvăluit marți agenția de informații militare a Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent.

Moscova recrutează luptători străini din țări în curs de dezvoltare încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022, adesea sub pretextul unor salarii ridicate, beneficii și acordarea cetățeniei ruse. Au fost documentate și cazuri de constrângere și presiuni nejustificate în procesul de recrutare a străinilor.

Raportul de informații, realizat în cadrul proiectului de linie telefonică non-stop „Vreau să trăiesc”, care îi încurajează pe cei care luptă de partea Rusiei să se predea forțelor ucrainene, sugerează că Kremlinul va viza în principal cetățeni din Asia Centrală, inclusiv din Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan.

Potrivit HUR, Rusia va continua, de asemenea, să-și intensifice recrutările din țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa, concentrându-se pe Bangladesh, Ciad, Sudan și Burundi.

Moscova a stabilit obiective specifice de mobilizare pentru ofițerii de recrutare, urmărind ca luptătorii străini să reprezinte între 0,5% și 3,5% din efectivele de pe orice sector al liniei frontului, în funcție de regiune, mai spun serviciile de informații ucrainene.

Potrivit Cartierului General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, Ucraina a identificat 27.407 cetățeni străini care luptă pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei până la data de 30 martie, în creștere față de peste 18.000 în noiembrie, Moscova recrutându-i din cel puțin 135 de țări.

La începutul lunii martie, aceeași instituție a precizat că aproape jumătate dintre luptătorii străini identificați provin din Asia, însă au fost depistați recruți și în state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Italia.

Deși amploarea completă a eforturilor de recrutare nu poate fi verificată, o investigație din aprilie 2025 realizată de publicația rusă independentă Important Stories a identificat peste 1.500 de luptători străini din 48 de țări care s-au alăturat armatei ruse. Ministrul de externe Andrii Sibiga a declarat în februarie că cel puțin 1.780 de cetățeni din diverse țări africane luptă pentru Rusia.

Coreea de Nord rămâne cel mai mare furnizor de trupe străine pentru efortul de război al Rusiei, după ce a desfășurat anterior 12.000 de militari pentru a sprijini o contraofensivă condusă de Rusia în regiunea Kursk.

