Rusia „riscă o catastrofă nucleară” prin repornirea unui reactor al centralei Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent”

Data publicării:
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Centrala nucleară Zaporojie se află sub ocupație rusă din martie 2022. Sursa foto: REUTERS

Rusia riscă o catastrofă nucleară prin pregătirea repornirii unui reactor la centrala nucleară din Zaporojie, a declarat pentru The Times șeful întreprinderii atomice de stat din Ucraina. Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, a acuzat Kremlinul de „terorism nuclear” și de „declanșarea unui război împotriva civililor” prin atacurile sale asupra substațiilor vitale pentru funcționarea în siguranță a celorlalte centrale nucleare din Ucraina.

Planul Moscovei de a repune în funcțiune reactorul 1 pune sub semnul întrebării propunerea sa privind un acord de partajare a energiei electrice produse de centrală, așa cum s-a sugerat în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi în weekendul trecut, care s-au concentrat în mare parte pe statutul viitor al centralei. Negocierile urmează să fie reluate duminică, 1 februarie.

Cele șase reactoare ale centralei, care se află în prima linie, sunt oprite din motive de siguranță din septembrie 2022. Luna trecută, autoritatea de reglementare rusă, Rostekhnadzor, a emis o licență pentru reluarea operațiunilor la reactor.

Cu toate acestea, centrala funcționează utilizând combustibil nuclear de la compania americană Westinghouse și depinde de sistemele de siguranță ucrainene. Rusia nu dispune de informații privind proiectarea sau de ghiduri pentru utilizarea corespunzătoare a acestora, a afirmat Kovtoniuk.

„Există o probabilitate mare să apară erori în controlul miezului reactorului, deoarece ei nu cunosc sistemul și specificul funcționării acestuia”, a spus Kovtoniuk. „Pierderea controlului asupra combustibilului ar provoca un incident nuclear foarte periculos. În funcție de amploarea incidentului, acesta ar putea afecta întregul continent.”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat anterior împotriva repornirii centralei, care a fost de repetate ori izolată de sursa critică de energie de rezervă din cauza bombardamentelor și este ocupată de unități militare ruse.

În declarația sa prin care acordă licența de exploatare pe zece ani agenției nucleare de stat ruse Rosatom, Rostekhnadzor a afirmat că toate standardele tehnice de siguranță au fost respectate.

„Obținerea licenței ne permite să luăm în considerare reluarea producției de energie electrică în viitor”, a declarat Alexey Likhachev, directorul general al Rosatom. El a adăugat că acest lucru era vital pentru ocuparea regiunii Zaporojie, pe care președintele rus Vladimir Putin a anexat-o unilateral în 2022, în ciuda faptului că nu controla o mare parte din teritoriul acesteia sau capitala regională. „Producția acestei centrale va fi un pilon cheie pentru redresarea industrială a regiunii odată ce situația se va normaliza”, a spus el.

Cu toate acestea, un fost angajat al centralei electrice care a fugit, dar care păstrează legătura cu colegii săi, a declarat pentru The Times că licența nu ar fi trebuit să fie acordată niciodată. El a cerut să rămână anonim pentru a nu-și pune în pericol colegii aflați sub ocupație.

„Rușii efectuează unele reparații la diverse echipamente, dar nu și la sistemele de automatizare. Pentru că aproape toate sistemele de automatizare sunt fabricate în Ucraina. Și ei, desigur, nu înțeleg nimic din toate acestea”, a spus el. „Desigur, există specialiști ai noștri care au rămas acolo, dar reparațiile pe care le efectuează sunt minime – repară o pompă, o supapă – dar totul este atât de mizerabil încât este pur și simplu un dezastru.”

Aproximativ 3.000 de angajați ucraineni ai centralei au fost nevoiți să semneze contracte cu Rosatom și mulți dintre ei au lucrat timp de patru ani în condiții tensionate, care au crescut probabilitatea producerii unui accident, a afirmat el. Unii dintre muncitori sunt separați de familiile lor de la începutul războiului.

„Angajații noștri care au rămas acolo sunt foarte intimidați. Viața lor se rezumă la a merge acasă, a merge la muncă, a merge acasă, a merge la muncă; în weekend se îmbată. Așa arată fiecare săptămână”, a spus el. „Pentru că acolo există o presiune constantă – presiune militară, adică – asupra angajaților noștri ucraineni care au rămas acolo.”

Aproximativ 400 de angajați ucraineni au refuzat să semneze contracte cu rușii, iar 12 dintre ei au fost deja condamnați pentru acuzații precum spionaj sau sabotaj. Ucraina susține că aceste acuzații sunt fabricate. Starea personalului ucrainean care a continuat să opereze centrala a reprezentat, de asemenea, un risc enorm pentru siguranță, a spus președintele Energoatom.

„Dacă o persoană este forțată să lucreze în frică, fără să-și vadă familia, în cele din urmă va suferi o cădere psihologică. Există cerințe internaționale pentru formarea personalului nuclear – acesta trebuie să treacă prin teste psihologice. Cred că, în aceste circumstanțe, o persoană nu poate trece testele”, a spus Kovtoniuk.

Rusia a continuat atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei în weekend, provocând noi întreruperi de curent în toată țara și defecțiuni ale sistemelor centralizate de încălzire în majoritatea orașelor mari. Kremlinul și-a concentrat atacurile asupra substațiilor celorlalte centrale nucleare din țară, a spus Kovtoniuk.

„Acțiunile lor constituie terorism nuclear”, a adăugat el. „O centrală nucleară trebuie să fie conectată în permanență la rețea și să dispună de o sursă de alimentare de rezervă din sistem pentru siguranța sa.”

AIEA a susținut plângerile Ucrainei, avertizând că „deteriorarea continuă a rețelei electrice a Ucrainei” ar putea pune în pericol siguranța centralelor sale nucleare. Aceasta a afirmat că substațiile sunt esențiale, deoarece furnizează energie electrică pentru răcirea reactoarelor și pentru alte sisteme de siguranță esențiale.

Kovtoniuk a declarat că trupele lui Putin duc un război împotriva populației civile din Ucraina, după ce nu au reușit să obțină o victorie militară decisivă.

„Scopul lor este să terorizeze populația civilă. Vor ca cât mai mulți oameni să înghețe, mai ales acum, iarna, când temperatura este de minus 18 °C, să nu aibă încălzire și lumină. Scopul lor este să terorizeze populația. Nu este vorba de o acțiune militară, nu este un război împotriva armatei – este împotriva oamenilor, împotriva civililor.”

Predecesorul lui Kovtoniuk, Petro Kotin, a fost demis în urma unui scandal de corupție care a zguduit cabinetul președintelui Volodimir Zelenski. Unii dintre cei mai apropiați aliați ai liderului de la Kiev au fost surprinși discutând despre mită din contractele Energoatom și respingând necesitatea urgentă de a fortifica substațiile.

Kovtoniuk a recunoscut că situația gravă cu întreruperile de curent care continuă în toată țara ar fi putut fi atenuată dacă s-ar fi construit fortificații pentru substații, dar a spus că este un proces lung și dificil.

„Construirea unei astfel de protecții pentru un autotransformator puternic necesită multe resurse – umane, financiare – și, de asemenea, timp. Poate fi construită în cel puțin un an până la un an și jumătate – este o instalație atât de mare”, a spus el. „Și pentru a construi o astfel de structură, trebuie să scoți din funcțiune echipamentul respectiv, autotransformatorul, ceea ce înseamnă reducerea producției de energie electrică.”

Citește și:

Centrala nucleară Zaporojie, miza care poate bloca pacea în Ucraina. De ce vrea Rusia să păstreze obiectivul strategic

Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

