Rusia s-ar putea să câștige un nou aliat în Europa

Premierul ungar Viktor Orban s-ar putea să nu mai fie singurul lider din Uniunea Europeană și NATO care se opune ajutorului militar pentru Ucraina după alegerile generale din 30 septembrie din Slovacia, potrivit The New York Times. Partidul lui Robert Fico, fostul premier care are numai cuvinte de laudă pentru Putin și copiază stilul de guvernare al liderului de la Budapesta, conduce în sondaje și, dacă va câștiga, ar putea transforma Slovacia dintr-un aliat convins al Kievului într-un stat mult mai prietenos cu Moscova.

„Rusia exultă”, a remarcat de la Bratislava Rastislav Kacer, un fost ministru de externe și un susținător fățiș al Ucrainei. „Slovacia este o poveste grozavă de succes pentru propaganda [Moscovei]. A lucrat din greu și cu mare succes pentru a exploata țara mea pentru a diviza Europa.”

Din cauza luptelor interne dintre politicienii pro-Occident din Slovacia care au ajuns la putere în 2020 și a grupurilor proruse din interiorul țării care își au originile în secolul al XIX-lea, Rusia a putut să exploateze această slăbiciune.

Un sondaj de opinie realizat în luna martie în toată regiunea Europei de Est și Centrale de Globsec, un grup de cercetare din Bratislava, a descoperit că doar 40% dintre slovaci dau vina pe Rusia pentru războiul din Ucraina, în timp ce 51% dintre ei cred că Ucraina sau Occidentul este „principalul vinovat”.

În comparație, 85% dintre polonezi și 71% dintre cehi cred că Rusia este responsabilă pentru război.

Printre organizațiile locale care au ajutat la răspândirea propagandei rusești se numără un site de știri anti-American popular în Slovacia numit Hlavne Spravi și Brat za Brata, un club de motocicliști afiliat cu grupul rusesc Lupii de Noapte, sponsorizat de Kremlin.

Mulți slovaci „au o viziune romantică inventată despre Rusia în mintea lor care nu există în realitate” și sunt ușor de păcălit prin „minciuni și propagandă” despre Occident, potrivit lui Grigori Meseznikov, președintele Institutului pentru Afaceri Publice, un grup de cercetare din Bratislava, care s-a născut în Uniunea Sovietică.

Robert Fico a adoptat retorica lui Viktor Orban, premierul Ungariei. Foto: Profimedia Images

Această situație a făcut ca țara să fie vulnerabilă la eforturile Moscovei de a alimenta sentimentul prorus în speranța de a submina unitatea europeană în privința Ucrainei. Slovacia este o țară mică, dar „dacă scoți chiar și o cărămidă mică dintr-un zid acesta se poate prăbuși”, a spus Meseznikov.

Robert Fico a fost prim-ministru în perioadele 2006-2010 și 2012-2018: a fost critic la adresa Occidentului în fața publicului intern, dar a avut grijă să nu atenteze la statu-quoul internațional, scrie The Guardian.

Când jurnalistul Jan Kuciak a început să investigheze corupția din guvernul lui Fico și legăturile sale cu mafia italiană, acesta și logodnica sa au fost uciși de asasini plătiți în apartamentul lor din afara capitalei.

Zeci de mii de slovaci au ieșit atunci pe stradă pentru a protesta, iar Fico și toți miniștrii săi au fost nevoiți să își dea demisia - nu înainte să dea vina pe George Soros pentru organizarea protestelor.

Acum, Fico a urmat exemplul lui Orban, vorbind despre presupuși „fasciști ucraineni” și opunându-se deciziei de a trimite arme Ucrainei.

Președintele actual, Zuzana Caputova, care a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, a avertizat că va urma o „furtună informațională” din partea partidelor extremiste, sprijinite de Rusia.

Vicepreședintele partidului lui Fico, Smer-SD, care conduce în sondaje, vede conflictul dintre Rusia și Occident ca unul mai puțin militar și mai degrabă cultural.

„Îl vedem ca pe un război proxi al SUA împotriva Rusiei pe pământ ucrainean”, a spus Lubos Blaha. „Problema nu este despre Rusia și democrație. Este despre Rusia care își protejează identitatea culturală, națională împotriva acestei nebunii liberale din Occident.”

Editor : Raul Nețoiu