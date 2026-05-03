Rusia schimbă tactica și lovește Ucraina masiv și ziua. Record de atacuri cu drone în aprilie

Rusia a lansat asupra Ucrainei un număr record de drone cu rază lungă de acțiune în luna aprilie, intensificând în același timp atacurile în timpul zilei, potrivit unei analize AFP citate de News.ro, pe baza datelor forțelor aeriene ucrainene. Noua tactică, spun autoritățile de la Kiev, ar putea duce la creșterea numărului de victime civile.

Moscova a lansat 6.583 de drone cu rază lungă de acţiune în luna aprilie, ceea ce reprezintă o creştere de 2% faţă de luna martie, cu o multiplicare a atacurilor în timpul zilei, în timp ce negocierile pentru a pune capăt conflictului declanşat de invazia rusă din februarie 2022 sunt în impas.

Forţele ruse au intensificat în special numărul atacurilor pe timpul zilei, în timp ce, anterior, Moscova lovea Ucraina aproape exclusiv pe timp de noapte, fapt pe care Kievul îl denunţă ca fiind o tactică menită să provoace un număr cât mai mare de victime civile, în condiţiile în care conflictul a făcut deja zeci de mii de morţi.

Numărul rachetelor lansate de Moscova - 141 - a crescut, de asemenea, cu 2% faţă de luna precedentă, dar este departe de cele 288 de lansări înregistrate în februarie. Conform datelor furnizate de Forţele Aeriene Ucrainene, 88% dintre drone şi rachete au fost interceptate în cursul lunii.

Kievul şi-a dezvoltat considerabil gama de drone de la începutul războiului şi laudă în mod regulat eficienţa dronelor sale de interceptare, despre care afirmă că nu au echivalent nicăieri altundeva pe planetă.

Aceste aparate sunt utilizate în special de anumite ţări din Golf pentru a contracara dronele Shahed lansate de Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, luna aprilie a fost marcată de mai multe atacuri aeriene masive în timpul zilei.

„Noua tactică a Rusiei de a combina un atac nocturn de amploare cu un atac la fel de amplu în timpul zilei va duce probabil la o creştere a numărului de victime civile”, a estimat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în aprilie.

„Rusia ar putea dori, prin această serie de atacuri în timpul zilei, să vizeze mai intens civilii şi infrastructurile civile, în special zonele publice şi deschise, mai ales în contextul în care temperaturile cresc şi tot mai mulţi ucraineni sunt fără adăpost”, adaugă acest centru de studii american.

Pentru Pavlo Palissa, şef adjunct al administraţiei prezidenţiale, aceste atacuri din timpul zilei au scopul de a „teroriza civilii” după loviturile devastatoare ale Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene pe parcursul unei ierni lungi şi geroase, care au lăsat sute de mii de gospodării fără apă, electricitate şi încălzire.

„Există şi un aspect economic. Atacurile masive în plină zi de lucru paralizează în mare măsură activitatea”, a declarat el pentru mass-media ucraineană la începutul lui aprilie.

Rusia afirmă în mod sistematic că vizează doar ţinte legate de armata ucraineană. Negocierile dintre Kiev şi Moscova, cu medierea Statelor Unite, se află într-un impas de când Washingtonul s-a implicat în războiul din Orientul Mijlociu declanşat de atacurile israeliano-americane împotriva Iranului din 28 februarie.

