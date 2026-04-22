Rusia „se pregătește concret” pentru o confruntare cu NATO, iar după încheierea războiului împotriva Ucrainei îi va fi nevoie de doar un an pentru a-și mobiliza forțele necesare unui „conflict regional” cu Alianța. Acest lucru este menționat în raportul Serviciului de Informații și Securitate Militară al Țărilor de Jos (MIVD) pentru anul 2025.

Potrivit datelor agenției, scopul atacului Rusiei nu va fi înfrângerea militară a NATO, ci „divizarea politică prin achiziții teritoriale limitate”. Serviciile de informații nu exclud faptul că, pentru a atinge acest rezultat, Moscova va recurge la șantajul nuclear.

MIVD consideră războiul din Ucraina, care se află în al cincilea an, „parte a eforturilor pe termen lung ale Rusiei de a schimba fundamental arhitectura de securitate a Europei și ordinea juridică internațională”. Raportul menționează că vechile mecanisme de descurajare, care includeau o diviziune bipolară clară a lumii, controlul armamentelor și canalele de comunicare, s-au slăbit semnificativ.

O atenție specială este acordată factorului tehnologic: dezvoltarea inteligenței artificiale, a calculului cuantic și a biotehnologiilor. Potrivit datelor serviciilor de informații, Rusia utilizează deja în mod activ astfel de instrumente în operațiuni menite să exercite presiune asupra altor țări, cu scopul de a semăna frică, de a influența luarea deciziilor și de a crea condiții favorabile pentru declanșarea acțiunilor militare.

„Rezultă astfel un risc real de escaladare neintenționată și, prin urmare, greu de controlat. Evoluția imprevizibilă a actualei politici de securitate americane poate influența, de asemenea, analiza raportului cost-beneficiu pentru Rusia”, rezumă serviciile de informații olandeze. Europa a început deja să pregătească un plan de utilizare a structurilor militare ale NATO pentru apărarea autonomă, în cazul în care SUA ar părăsi alianța, lucru cu care președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri.

Anterior, liderii și comandanții militari din peste 10 țări europene, precum și secretarul general al NATO, au declarat că Rusia va fi pregătită să atace alianța până în 2029. Cu toate acestea, în ultima perioadă, estimările s-au schimbat. Acum pare din ce în ce mai probabil ca o operațiune militară să aibă loc mult mai devreme — înainte ca Europa, care își mărește investițiile în apărare, să fie pregătită să riposteze pe deplin.

Kremlinul duce deja un război hibrid în Europa, desfășurând campanii de dezinformare și recrutând agenți pentru a comite acțiuni de sabotaj. În același timp, se pregătește pentru un conflict armat cu NATO, modernizând bazele militare și căile ferate din apropierea țărilor de pe flancul estic al alianței. Șeful serviciului de informații german BND a avertizat asupra riscului unor provocări rusești în țările baltice, după modelul scenariului din Crimeea.

Pe 14 aprilie, Duma de Stat a aprobat o lege care îi permite președintelui Vladimir Putin să trimită trupe în alte țări pentru a apăra cetățenii ruși arestați sau urmăriți penal în aceste țări în urma unei hotărâri judecătorești. Legiuitorii au luat decizii similare înainte de invazia din Georgia în 2008, din Crimeea în 2014 și înainte de începerea războiului pe scară largă cu Ucraina în 2022.

