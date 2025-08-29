Live TV

Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță Ankara. Care sunt zonele pe care le are acum Putin în vizor

Război în Ucraina
Război în Ucraina. Foto: Shutterstock

Rusia continuă să ceară de la Ucraina regiunea Donbas din est, pe care nu o controlează în totalitate, dar este dispusă să îngheţe conflictul în sudul ţării, de-a lungul liniilor actuale ale frontului, a afirmat, joi seară, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, conform France24.

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: cele din estul Doneţkului şi Luganskului, care formează Donbasul, cele din sudul Hersonului şi Zaporojiei, precum şi Crimeea, cucerită în 2014.

În timpul discuţiilor de la Istanbul, de la începutul acestui an, negociatorii ruşi au cerut retragerea completă a Ucrainei din aceste cinci regiuni, ca o condiţie prealabilă pentru încheierea conflictului. Conform Ankarei, însă, Moscova şi-a schimbat poziţia în urma recentului summit din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

Astfel, ruşii au abandonat această cerere şi rămân pe liniile de contact, cu excepţia unei regiuni (...) În prezent, există un acord preliminar privind restituirea (n.r. cedarea către Rusia) a 25 până la 30% din regiunea Doneţk şi menţinerea liniilor de contact din Zaporojie şi Herson, a declarat şeful diplomaţiei turce într-un interviu acordat televiziunii TGRT Haber.

El nu a specificat dacă acest acord preliminar a fost încheiat între Moscova şi Washington sau între Moscova şi Kiev, care până acum a respins categoric orice concesii teritoriale, nici când a fost încheiat. Sub proiecţia anonimatului, au mai existat oficiali care au vorbit deja despre această aparentă inflexiune a Rusiei, arată France24.

În ciuda unui atac mortal asupra capitalei Ucrainei, joi, soldat cu cel puţin 23 de morţi, Fidan a salutat progresele pe frontul diplomatic.

Ministrul turc a recunoscut, însă, că ar fi dificil pentru Ucraina să cedeze teritorii, în special vasta regiune minieră şi industrială Donbas, cea mai bine apărată secţiune a frontului, formată din oraşe fortificate şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate.

Odată ce acest teritoriu va fi cedat, teritoriul rămas va deveni dificil de protejat, a subliniat ministrul turc de Externe.

