Rusia susține că a doborât o rachetă ucraineană Flamingo. 13 regiuni au fost plasate în alertă

rachetă de croazieră Flamingo dezvoltată de Ucraina
În afară de drone, Ucraina dezvoltă și propriile sale rachete cu rază lungă de acțiune, precum rachetele de croazieră Flamingo care ar putea avea un impact crucial în războiul contra Rusiei. Foto: Profimedia Images
Noua armă cu rază lungă a Ucrainei

O alertă extinsă a fost instituită în 13 regiuni din Rusia, pe fondul informațiilor privind utilizarea rachetei ucrainene FP-5 Flamingo. Potrivit autorităților ruse, un proiectil ar fi fost interceptat, iar un altul și-ar fi pierdut traiectoria.

Rusia a susținut că a doborât o rachetă ucraineană FP-5 Flamingo, pe fondul unei alerte de amploare fără precedent anunțate în mai multe regiuni ale țării, au relatat vineri presa și oficialii ruși, potrivit Kyiv Independent.

Atacul raportat cu racheta Flamingo vine la doar o săptămână după ce aceste rachete, intens mediatizate, au fost folosite pentru a lovi fabrica de rachete din Votkinsk, în Republica Udmurtia din Rusia, sugerând o extindere mult așteptată a utilizării lor de către Kiev.

Un total de 13 regiuni ruse au emis alerte în cursul după-amiezii, inclusiv regiunea Orenburg din sudul Munților Ural, aflată la peste 1.000 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina. Pentru opt dintre aceste regiuni, a fost pentru prima dată când a fost anunțată o astfel de amenințare cu rachete.

Autoritățile din Republica Ciuvașă au raportat că o rachetă Flamingo a fost doborâtă deasupra regiunii, în timp ce o alta și-ar fi pierdut traiectoria.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat încetarea alertei la ora 15:47, ora Moscovei. Până la ora 18:00, nu existau informații privind eventuale lovituri pe teritoriul Rusiei. Ucraina nu a comentat presupusul atac cu rachetă.

Noua armă cu rază lungă a Ucrainei

Racheta Flamingo, construită de controversatul producător de armament Fire Point, care produce și majoritatea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, a fost utilizată public doar în câteva ocazii de la prezentarea sa, în vara anului trecut.

Cu un focos de 1.000 de kilograme și o rază declarată de 3.000 de kilometri, la un cost mult mai redus decât rachete echivalente precum Tomahawk-ul american, Flamingo promite să îmbunătățească semnificativ capacitatea Ucrainei de lovire la distanță mare.

Navigația, precizia și gradul în care poate fi interceptată rămân însă mult mai puțin cunoscute, iar rezultatele inițiale din numărul limitat de utilizări reale au fost mixte.

Pe 20 februarie, Ucraina a folosit rachete Flamingo pentru a lovi uzina din Votkinsk, unde Rusia produce sistemul de rachete balistice Iskander-M, unul dintre elementele-cheie ale arsenalului Moscovei de lovituri cu rază medie și lungă.

Atacul a distrus parțial una dintre clădirile uzinei, însă amploarea impactului asupra capacității de producție nu poate fi verificată independent.

