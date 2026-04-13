Rusia, un risc de securitate pentru Ungaria şi Europa, crede Magyar. Ce spune despre nevoia de energie a țării și sancționarea Rusiei

Noul lider maghiar Peter Magyar consideră că Ungaria „nu poate schimba geografia” şi va trebui să găsească o soluţie pentru importurile de energie, inclusiv din Rusia, promiţând totuşi că va încerca o diversificare a surselor, relatează News.ro.

„Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici. Dar vom încerca să ne diversificăm sursele”, a spus Peter Magyar în prima sa conferinţă de presă de la câştigarea alegerilor, care a durat apropape trei ore..

„Asta nu înseamnă că vrem să facem opinie separată, dar vrem să cumpărăm petrol la preţuri mici, în condiţii de siguranţă”, a punctat noul lider de la Budapesta.

„Dar cu conducta Drujba şi ceea ce s-a întâmplat acolo, putem vedea că aceasta ameninţă aprovizionarea cu energie a Ungariei; ceea ce se întâmplă în Teheran, în Iran, ameninţă aprovizionarea noastră cu energie”, aşa că Ungaria va trebui să „se diversifice”, a arătat el.

Dar aici intervine partea delicată, observă The Guardian. El spune apoi că are speranţa că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei se va încheia în curând şi „atunci, imediat, Europa va ridica sancţiunile, pentru că suntem vecini cu Rusia şi nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la preţuri mai mari, deoarece asta ne distruge competitivitatea”.

„Înţeleg problemele morale sau principiile, şi voi proteja drepturile omului pe cât posibil, dar să nu ne tragem singuri un glonţ în picior”, a îndemnat el.

Întrebat în continuare despre Rusia, Magyar consideră Moscova „un risc de securitate” pentru Europa.

„Îi cunoaştem pe ruşi – şi nu mă refer la poporul rus, la cultura rusă, la oamenii ruşi; aceştia sunt oameni fantastici – ci la ursul rus (şi rolul său) în istoria Ungariei”, a explicat el.

Liderul Tisza adaugă că Ungaria „ştie exact despre ce este vorba” şi spune că Europa – atât ca comunitate, cât şi statele membre separat – „trebuie să se pregătească pentru acest lucru” şi să fie gata să se apere.

