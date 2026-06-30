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Rusia va rămâne o amenințare și după ce regimul lui Putin va cădea, susține șeful spionilor dintr-o țară NATO

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Russia Putin
Vladimir Putin, la forumul SPIEF. Foto: Profimedia
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Rusia va reprezenta o amenințare pentru țările vecine chiar și după plecarea președintelui Vladimir Putin de la Kremlin, a declarat șeful serviciului de informații militare al Suediei, Thomas Nilsson.

„Nu considerăm această criză ca fiind temporară; Rusia și-a ales calea, iar drumul de întoarcere nu mai există. Ne aflăm într-o stare de confruntare strategică profundă, structurală și de lungă durată, de care nu ne putem dezbăra pur și simplu”, a spus el la bordul unei nave militare suedeze, ancorată lângă insula Gotland din Marea Baltică, pe care NATO intenționează să o transforme într-o fortăreață pentru a se apăra împotriva unei posibile agresiuni rusești.

De asemenea, Nilsson și-a reiterat teza conform căreia economia rusă continuă să se confrunte cu dificultăți, iar oficialii de la Kremlin manipulează statisticile cu scopul de a masca impactul celor peste patru ani de război împotriva Ucrainei asupra creșterii economice și inflației. În ciuda tuturor dificultăților, inclusiv a atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, Suedia – care, după izbucnirea războiului din Ucraina, a renunțat la neutralitate și a aderat la NATO – nu vede factori serioși care, în perspectiva imediată, ar putea amenința stabilitatea regimului rus, a declarat Nilsson.

Șeful serviciilor de informații suedeze a explicat că în țară opoziția politică a fost „practic distrusă” și s-a referit la sondajele de opinie care, potrivit lui, demonstrează sprijinul unei părți a populației Federației Ruse pentru ambițiile „de mare putere” ale statului. „Nu ne așteptăm la schimbări radicale”, a subliniat el.

Recent, o serie de importante mijloace de informare în masă din țările din regiunea baltică au efectuat o anchetă și au descoperit că Rusia își intensifică prezența militară în apropierea frontierei de est a NATO. Conform imaginilor din satelit, în această zonă se construiesc noi cazărmi, clădiri de comandă, hangare pentru echipamente militare și depozite de muniție. S-a menționat că efectivele Forțelor Armate ale Federației Ruse din zonă ar putea fi majorate de la 20.000 de soldați, cât sunt în prezent, la 80.000, ba chiar la 115.000. Moscova a declarat că această infrastructură are „caracter defensiv”.

Potrivit lui Nilsson, Rusia intenționează să creeze structuri mai mari ale forțelor armate „începând din nordul Finlandei și continuând spre sud”, dar a adăugat că „deocamdată acestea sunt în principal doar planuri”, deoarece atenția Kremlinului este concentrată asupra Ucrainei. „Conform estimărilor noastre, de îndată ce Rusia își va reface resursele și capacitățile necesare, va încerca să pună în aplicare aceste planuri”, a spus el.

Putin, care, fără a lua în calcul „pauza” din perioada 2008–2012, când a ocupat funcția de prim-ministru, conduce Rusia de deja 26 de ani, a criticat în repetate rânduri aderarea Suediei și a Finlandei la NATO și a avertizat că, ca răspuns, Moscova își va desfășura trupele în regiunea învecinată.

Editor : A.C.

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