Vladimir Putin a mai găsit un dușman: Finlanda. De unde nu avea nicio problemă cu țara nordică, aflată în neutralitate opt decenii, înainte să adere la NATO, și promitea că finlandezii nu vor avea soarta Ucrainei, acum președintele rus vede brusc o amenințare și vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă dintre o țară NATO și Rusia, adică 1.340 de kilometri, arată agenția Anadolu Ajansi. Putin și-a trimis aliatul, fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali. Pe de altă parte, Medvedev nu s-a sfiit să-și arate furia din cauza negocierilor privind desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, ca să o protejeze de alte atacuri ale Rusiei.

Rusia își va ajusta abordarea militară de-a lungul frontierei cu Finlanda, din cauza aderării acestei țări la NATO, a declarat vineri Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, la Svetogorsk, în regiunea Leningrad.

„În orice caz, ne vom pregăti pentru ceea ce s-a schimbat - inclusiv în relațiile noastre, pentru că nu putem ignora faptul că Finlanda este în prezent membră a Alianței Nord-Atlantice. Acest lucru determină o schimbare în abordarea noastră militară față de amenajarea frontierei și respingerea eventualelor acte ostile”, a declarat Medvedev reporterilor, potrivit comentariilor publicate pe platforma socială rusă VKontakte.

Fostul președinte rus a vizat și „Coaliția de Voință”, condusă de Occident, care s-a reunit joi la Paris pentru a discuta despre sprijinul militar pentru Ucraina.

Medvedev a descris inițiativa ca fiind „o prostie”, spunând: „Este o prostie totală, o erezie. Ceea ce fac ei este o porcărie sau pur și simplu o tâmpenie, numiți-o cum vreți”, a spus el.

Președintele francez Emmanuel Macron, care a găzduit reuniunea, a anunțat că 26 de state și-au confirmat disponibilitatea de a trimite un contingent militar în Ucraina odată ce se va ajunge la un acord de încetare a focului sau de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat, de asemenea, la întâlnire, la care au fost reprezentate, în total, 35 de țări.

Medvedev a respins, de asemenea, „garanțiile de securitate” propuse pentru Kiev, susținând că acestea nu ar avea niciun efect.

Finlanda a aderat oficial la NATO în aprilie 2023, punând capăt deceniilor de nealiniere militară.

Aderarea sa a adăugat peste 1.300 de kilometri la granița alianței cu Rusia, lucru pe care Moscova l-a descris în repetate rânduri ca fiind o problemă de securitate.

Editor : C.A.