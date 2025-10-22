Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță”

O dronă rusească a lovit o grădiniță din Harkov în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în timpul nopții, ucigând o persoană și rănind alte șapte, relatează Kyiv Post.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-o postare publicată pe X: „Toți copiii au fost evacuați și se află acum în adăposturi. Rapoartele preliminare indică faptul că mulți dintre ei prezintă reacții acute de stres.

Nu există nicio justificare pentru un atac cu drone asupra unei grădinițe și nici nu poate exista vreodată. În mod evident, Rusia devine din ce în ce mai îndrăzneață. Aceste atacuri sunt o palmă dată de Rusia tuturor celor care insistă asupra unei soluții pașnice. Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță”.

Imagini dintr-o grădiniță din Harkov au apărut online după ce aceasta a fost lovită de o dronă rusă. Primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, a raportat că trupele ruse au atacat grădinița cu trei drone Shahed. Etajul al doilea al clădirii s-a prăbușit, iar un birou din apropiere a fost avariat. A izbucnit un incendiu de proporții, dar acesta a fost stins.

Dintre cei șapte răniți, cinci sunt lucrători ai serviciilor publice care au intervenit pentru stingerea incendiului, iar persoana decedată este un bărbat în vârstă de 40 de ani. Niciun copil nu a fost rănit, deoarece profesorii i-au evacuat în subsol. Echipele de salvare au scos în siguranță toți copiii.

Circa 50 de copii au fost evacuați, conform sursei citate.

Amintim că primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile.

De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow, fabricate în Marea Britanie. Ulterior, în regiunea Kiv s-au semnalat patru decese, printre care și doi copii.

Volodimir Zelenski efectuează o vizită miercuri, 22 octombrie, în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a precizat guvernul suedez într-un comunicat.

Editor : A.M.G.