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Rușii din Crimeea care vor compensații pentru lipsa apei și a benzinei trebuie să se înscrie în registrul militar

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atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul la combustibil în mai multe regiuni din țară, inclusiv în Crimeea ocupată, după intensificarea atacurilor ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images
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Pentru a primi o indemnizație unică de 15.000 de ruble din cauza lipsei de electricitate și apă, locuitorii din Crimeea sunt nevoiți să se înscrie în registrul militar. Este vorba despre locuitorii raionului Dzhankoy din nordul peninsulei, care se plâng pe rețelele sociale de această cerință a autorităților de ocupație, după cum a semnalat „Novaya Gazeta Europa”. Anterior, în Dzhankoy s-a restricționat comunicațiile mobile: acestea vor fi activate timp de 4 ore, de două ori pe zi.

Potrivit unei locuitoare din district, la depunerea cererii pentru obținerea ajutorului financiar, bărbaților li se cere „obligatoriu” să obțină o ștampilă în pașaport de la comisia militară. Femeia l-a rugat pe Serghei Aksenov, șeful Crimeei numit de Federația Rusă, să comenteze legalitatea acestei cerințe și să precizeze dacă aceasta se aplică și pe restul teritoriului peninsulei. Un alt utilizator a scris despre o practică similară în districtul vecin Nizhnegorsk. Conform condițiilor, pentru a primi alocația este suficient să se dovedească faptul că se locuiește la o anumită adresă (de exemplu, printr-un document de înregistrare, o adeverință de la locul de muncă etc.).

În grupul de Facebook „Crimeea Operativă”, cu referire la o declarație a administrației cooperativei agricole din Azov, se menționează că această cerință se aplică doar bărbaților și femeilor cu specializare medicală. Conform legislației ruse, personalul medical este considerat supus obligației militare și trebuie să se înscrie în registrul militar. Aceștia pot fi chemați la serviciul militar obligatoriu, mobilizați în rezervă sau angajați pe bază de contract.

Guvernul din Crimeea nu a anunțat oficial că este necesară ștampila comisariatului militar pentru a primi despăgubiri. Plățile sunt destinate locuitorilor care au rămas fără electricitate și apă pentru o perioadă mai mare de 48 de ore ca urmare a atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice.

Locuitorii din Crimeea mai relatează că, pentru a depune cererile de indemnizație, sunt obligați să se prezinte personal la administrație, deși anterior autoritățile declaraseră că plata poate fi solicitată prin intermediul platformei „Gosuslugi”. Oamenii se plâng că nu toți au posibilitatea de a părăsi localitățile în care locuiesc din cauza lipsei de benzină și a întreruperilor în transport, iar la instituții se formează cozi.

În districtele nordice ale Crimeei, potrivit locuitorilor, alimentarea cu energie electrică lipsește deja de o săptămână. Zilele trecute, autoritățile au declarat că nu există curent electric în două zone energetice ale peninsulei — cea de Nord-Vest și cea de Est. După cum subliniază „Vântul Crimeei”, este vorba de raioanele Mării Negre, Razdolnenski, Saki, Leninski și Kirovski, precum și de districtele urbane Evpatoria, Feodosia, Sudak și orașul Kerci cu localitățile învecinate. Potrivit lui Aksenov, deocamdată este „imposibil” să se stabilească programe precise de alimentare cu energie electrică.

Editor : A.R.

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