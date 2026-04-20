Rușii minează litoralul peninsulei Crimeea, de teama debarcării trupelor Kievului, anunță oficialii ucraineni

Trupele ruse din Crimeea, ocupată temporar, desfășoară operațiuni de minare la scară largă de-a lungul litoralului și în apele adiacente, în încercarea de a împiedica o eventuală debarcare amfibie a forțelor ucrainene.

Potrivit Censor.NET, Vladyslav Voloshyn, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, a declarat acest lucru în cadrul unor declarații adresate jurnaliștilor.

Potrivit acestuia, unitățile ruse, inclusiv grupul operațional-tactic „Crimeea”, amenajează câmpuri de mine de-a lungul coastei. Este vorba atât de mine antitanc, cât și de mine antipersonal.

Ocupanții încearcă să instaureze un sistem de apărare cât mai solid de-a lungul liniei de coastă. Voloshyn a subliniat că câmpurile de mine se întind nu doar pe plaje, ci și în apele de coastă.

Potrivit acestuia, rușii amplasează sute și chiar mii de mine, completându-le cu bariere din sârmă ghimpată. În acest fel, ocupanții transformă efectiv litoralul într-o singură zonă de pericol.

Scopul principal al acestor măsuri este de a instiga teama de o posibilă debarcare a Forțelor Armate Ucrainene. Trupele ruse încearcă să îngreuneze cât mai mult posibil orice încercare de debarcare în Crimeea.

