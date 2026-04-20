Rușii minează litoralul peninsulei Crimeea, de teama debarcării trupelor Kievului, anunță oficialii ucraineni

Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014. Foto: Profimedia

Trupele ruse din Crimeea, ocupată temporar, desfășoară operațiuni de minare la scară largă de-a lungul litoralului și în apele adiacente, în încercarea de a împiedica o eventuală debarcare amfibie a forțelor ucrainene.

Potrivit Censor.NET, Vladyslav Voloshyn, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, a declarat acest lucru în cadrul unor declarații adresate jurnaliștilor.

Potrivit acestuia, unitățile ruse, inclusiv grupul operațional-tactic „Crimeea”, amenajează câmpuri de mine de-a lungul coastei. Este vorba atât de mine antitanc, cât și de mine antipersonal.

Ocupanții încearcă să instaureze un sistem de apărare cât mai solid de-a lungul liniei de coastă. Voloshyn a subliniat că câmpurile de mine se întind nu doar pe plaje, ci și în apele de coastă.

Potrivit acestuia, rușii amplasează sute și chiar mii de mine, completându-le cu bariere din sârmă ghimpată. În acest fel, ocupanții transformă efectiv litoralul într-o singură zonă de pericol.

Scopul principal al acestor măsuri este de a instiga teama de o posibilă debarcare a Forțelor Armate Ucrainene. Trupele ruse încearcă să îngreuneze cât mai mult posibil orice încercare de debarcare în Crimeea.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Te-ar putea interesa și:
Nava rusească Iamal
Momentul în care unitatea specială „Ghosts” a lovit două nave de desant ruseşti în Crimeea. Portul rusesc Tuapse, în flăcări
Ukraine Launches Drone Attack Deep Inside Russia Targeting Strategic Bombers
Ucraina lovește 16 ținte rusești de mare valoare cu drone, inclusiv sisteme Iskander și o rafinărie din Krasnodar
cladire din tiraspol
Chișinăul îi dă o nouă lovitură lui Putin. Ofițerii din conducerea trupelor ruse din Transnistria sunt declarate personae non gratae
Film
Zeci de soldați ruși, uciși în timpul unei tentative de infiltrare prin conducte de gaz în Sumî. Filmările brigăzii ucrainene
inotator rus
Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag...
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică...
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică...
Ultimele știri
Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur, recuperate după furt, vor fi expuse publicului la MNIR după aducerea în țară
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război
Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan
Citește mai multe
