„Rușii nu sunt dușmanii noștri”. Germanii din estul țării, fost comunist, nemulțumiți de înarmarea galopantă a Bundeswehr

În timp ce Germania se confruntă cu o Rusie ostilă, o companie din domeniul apărării intenționează să deschidă o fabrică de muniții în fosta zonă comunistă din est, dar mulți localnici simpatizează cu Moscova și se opun proiectului. Opoziția față de acest proiect de afaceri din orașul Luebben, statul Brandenburg, a crescut puternic în ultima perioadă, în ciuda promisiunii creării a sute de locuri de muncă în această regiune afectată de o criză economică, arată France24.

Un afiș anti-război pe străzi reflectă temerile multora, arătând un soldat care ține în brațe un camarad căzut. Acesta a fost afișat de inițiativa locală „Our Luebben” pentru a protesta împotriva planurilor grupului de armament Diehl de a începe în curând producția de componente pentru muniție la fabrică.

Liderii germani avertizează adesea cu privire la războiul Rusiei în Ucraina și amenințările acesteia împotriva membrilor europeni ai NATO.

Însă, la o reuniune lunară a grupului de cetățeni, mențiunea „amenințării rusești” a fost întâmpinată cu râsete zgomotoase.

„Rusia nu este dușmanul nostru! Rușii au trăit aici ani de zile”, spune Manuela Noack, o asistentă medicală în vârstă de 62 de ani, amintind de prezența sovietică în Germania de Est comunistă.

Grupul a strâns aproximativ 1.600 de semnături - într-un oraș cu 14.000 de locuitori - împotriva fabricii, care se preconizează că va funcționa la capacitate maximă până în 2027.

Nancy Schendlinger, fondatoarea grupului, susține că aproximativ 80% dintre locuitori se opun inițiativei cancelarului german Friedrich Merz de a transforma Bundeswehr în cea mai mare armată convențională din Europa.

Merz afirmă că creșterea cheltuielilor pentru apărare este o prioritate urgentă, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina și punerea sub semnul întrebării a legăturilor transatlantice de securitate de către președintele american Donald Trump.

O comunitate divizată

„Am mai trecut prin asta”, a declarat Schendlinger pentru AFP, referindu-se la cursa înarmărilor din timpul Războiului Rece.

Aceasta a dus la o „spirală a militarizării atât în Est, cât și în Vest, iar în final ne-am trezit cu buzunarele goale”, a spus consultantul fiscal în vârstă de 54 de ani. Ea a afirmat că speră să nu-și vadă niciodată fiul de 15 ani purtând o armă.

Partidul de extremă dreapta, anti-imigrație, Alternativa pentru Germania (AfD), care susține achiziționarea de energie din Rusia și o detensionare generală a relațiilor cu Moscova, a obținut 39% din voturi în Luebben la alegerile generale din februarie. Acesta a fost aproape dublu față de scorul național al partidului și cu 17 puncte în fața alianței de centru-dreapta CDU/CSU a lui Merz.

Deși AfD local susține fabrica, a sprijinit „Our Luebben” în alte chestiuni, cum ar fi campania din 2023 împotriva construirii unui centru de primire pentru migranți.

AfD și CDU pot fi la polii opuși în ceea ce privește Rusia, dar sunt de acord că producția de arme este benefică pentru regiune, mai ales că fabrica ar urma să creeze aproximativ 200 de locuri de muncă.

Fabrica are o lungă tradiție militară, producând echipamente pentru armata nazistă, apoi cartușe pentru regimul comunist. După reunificarea Germaniei, munițiile neutilizate de acolo au fost distruse.

Primarul CDU, Jens Richter, spune că „înțelege” diviziunile din comunitate cu privire la fabrică, dar afirmă că invazia Rusiei în Ucraina înseamnă că „situația geopolitică s-a schimbat semnificativ”.

Marko Schmidt, de la filiala locală a AfD, spune că nu are nicio problemă cu fabricarea de arme „pentru apărarea Germaniei”, dar nu pentru a fi trimise în Ucraina.

„Ar trebui să tăcem”

În ciuda faptului că șefii politici și de securitate germani acuză în mod regulat Moscova de acte de „război hibrid”, Schmidt spune că „guvernul nostru reacționează complet exagerat”.

„Rusia nu va ataca niciodată Europa, sau cel puțin nu Germania”, a declarat el pentru AFP, adăugând că, dacă ar exista un conflict, Europa ar fi de vină.

Deocamdată, fabrica din Luebben este o excepție în Germania de Est, 90% din industria de apărare fiind încă concentrată în vestul țării.

În 2023, grupul militar Rheinmetall a fost nevoit să renunțe la planurile de construire a unei fabrici în Saxonia, un alt stat din estul țării, în urma protestelor.

La reuniunea lunară a „Our Luebben”, locuitorii orașului și-au exprimat îndoieli puternice cu privire la faptul că Rusia reprezintă astăzi o amenințare.

„De ce ar veni în Germania?”, a întrebat Andre Hannemann, un muncitor feroviar în vârstă de 60 de ani.

Thomas Fischer, un membru pensionat al forțelor aeriene în vârstă de 75 de ani, a invocat trecutul întunecat al Germaniei pentru a-și explica opoziția față de reînarmare.

„Noi, germanii, ar trebui să tăcem”, a spus el. „Noi am declanșat două războaie mondiale. Ar trebui să dăm dovadă de reținere”.

Citește și Germania va aloca un buget uriaș pentru înarmarea Ucrainei în 2026. Pe ce vor fi cheltuiți banii

