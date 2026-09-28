Live TV

Analiză „Rușii s-au predat în întregime”. Rezultatele operațiunii „Vivaldi”, cea mai mare contraofensivă ucraineană din 2022

Data publicării:
Group of Ukrainian military using a drone to detect enemy positions
Soldați ucraineni în timpul unei ofensive. Sursa foto: Profimedia Images.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forțele Armate ale Ucrainei au desfășurat în regiunea Donetsk cea mai amplă ofensivă din 2022, când armata rusă a pierdut Hersonul și teritorii din regiunea Harkov.

Ca urmare a operațiunii „Vivaldi”, prin care Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au privat forțele ruse de avanpostul de lângă Liman, aducând la un pas de încercuire unitățile care avansau spre Slavyansk, FAU au eliberat o suprafață de două ori mai mare decât în timpul contraofensivei din 2023, a calculat analistul OSINT Clément Molen.

Acum trei ani, după ce au primit tancuri și echipamente de la NATO, trupele ucrainene sperau să taie coridorul terestru către Crimeea, să ajungă la Marea Azov și să împartă gruparea rusă în două părți. Însă operațiunea s-a împotmolit în apărarea rusă profund eșalonată.

Acum, însă, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să scoată de sub controlul Federației Ruse 240 km² pe o direcție cheie pentru Kremlin — în Donbas, conform estimărilor Rochan Consulting. În plus, din februarie, trupele ruse au pierdut încă 430 km² în regiunea Dnipropetrovsk.

Gruparea rusă „Zapad” „a suferit o înfrângere semnificativă în acest an”, scrie Molen: „Ucrainenii sunt pe punctul de a asigura securitatea orașului Slaviansk, unul dintre cele două orașe-cheie din Donbas, prin împingerea liniei frontului. Orașul Liman, care reprezintă cheia către nordul Donbasului, este acum bine apărat și aprovizionat”.

Comandantul Corpului 3 al Armatei Ucrainene, Andrei Beletski, a declarat luni că, în cadrul celei de-a treia etape a operațiunii „Vivaldi”, au fost eliberate încă 51 de km² de teritoriu, iar 250 de soldați ruși au fost luați prizonieri.

„Inamicul era convins că direcția principală a atacului era Șandrigolove – Zelenaya Dolina. Acest lucru l-a determinat să-și irosească inutil rezervele în contraatacuri tocmai în această direcție. Rușii au ratat adevăratul atac, care s-a concentrat pe cucerirea localității Novoye”, a declarat Beletsky.

Potrivit acestuia, pentru a străpunge apărarea, corpul de armată a folosit complexe robotizate de tip kamikaze. „Rușii s-au predat în întregime, împreună cu ofițerii, piloții și artileriștii”, a spus Beletsky.

Problemele din regiunea Donetsk, a cărei cucerire a devenit o obsesie pentru Vladimir Putin, sunt recunoscute de corespondenții militari ruși ai canalului „Doi maiori”, care califică situația din această zonă drept „gravă”, menționând că armata Federației Ruse luptă „pentru stabilizarea liniei frontului”.

„Armata ucraineană avansează activ, respingând forțele armate ale Federației Ruse din oraș și din localitățile învecinate”, scrie „Informatorul militar”, adăugând că pierderea pozițiilor „complica semnificativ întreaga operațiune de ofensivă asupra orașului Slaviansk”.

„Rybar” leagă retragerea din Donbas de minciunile comandamentului armatei, care prezintă „rapoarte care nu corespund realității”. La începutul lunii iulie, Ministerul Apărării a anunțat preluarea controlului asupra orașului Liman, ceea ce în realitate nu s-a întâmplat, fapt care a permis Forțelor Armate ale Ucrainei să-și aducă rezervele prin satele care fuseseră „eliberate, conform declarațiilor”.

„Până la sfârșitul verii, numărul localităților aflate sub control doar pe hârtie a devenit de câteva ori mai mare decât în realitate. La acestea s-au adăugat și „eliberările virtuale”, în care satele erau „eliberate” cu ajutorul rețelelor neuronale. Și s-a ajuns la situația în care, din cauza unei evaluări eronate a situației, planificarea oricărei operațiuni se împotmolea din cauza situației de pe hartă”, scrie „Rybar”.

Succesele Ucrainei pe câmpul de luptă îl obligă, probabil, pe Vladimir Putin să-și revizuiască „teoria victoriei”, scriu experții Institutului american pentru studiul războiului. Dacă în trecut Putin miza pe zdrobirea frontului Forțelor Armate ale Ucrainei în zona orașelor-fortărețe din Donbas, acum el se bazează pe o strategie de lovituri la distanță în iarna anilor 2026-2027 pentru a forța Ucraina să se predea, remarcă ISW. Până la sfârșitul campaniei de iarnă, Putin nu va iniția probabil negocieri serioase de pace, consideră experții.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
lavrov la onu
4
Serghei Lavrov atacă Europa de la tribuna ONU: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Digi Sport
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Furie în Rusia după atacurile ucrainene. Dmitri Peskov: „Ucraina va trebui să plătească un preţ”
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
Rusia atacă centre de date din Ucraina
Ucraina se pregătește pentru cel mai pesimist scenariu, în care Rusia ar perturba conexiunile la internet și comunicațiile mobile
US troops in Baghdad streets, Iraq
După 23 de ani de la înlăturarea lui Saddam Hussein, trupele americane s-au retras complet din Irak
Război în Ucraina.
Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Au început audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan: Miruță și...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: „Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la...
Kimberly Guilfoyle
Prima reacție a Guvernului grec la relatarea WSJ despre afirmaţiile...
Ultimele știri
Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari
Iranul respinge „speculaţiile nefondate şi răuvoitoare” care leagă Teheranul de incidentul de la baza aeriană britanică
Tanczos Barna, despre un viitor vot al UDMR pentru AUR: „Ne cunoaşteţi. Noi, când zicem că nu, rămâne nu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!”
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...