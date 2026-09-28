Forțele Armate ale Ucrainei au desfășurat în regiunea Donetsk cea mai amplă ofensivă din 2022, când armata rusă a pierdut Hersonul și teritorii din regiunea Harkov.

Ca urmare a operațiunii „Vivaldi”, prin care Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au privat forțele ruse de avanpostul de lângă Liman, aducând la un pas de încercuire unitățile care avansau spre Slavyansk, FAU au eliberat o suprafață de două ori mai mare decât în timpul contraofensivei din 2023, a calculat analistul OSINT Clément Molen.

Acum trei ani, după ce au primit tancuri și echipamente de la NATO, trupele ucrainene sperau să taie coridorul terestru către Crimeea, să ajungă la Marea Azov și să împartă gruparea rusă în două părți. Însă operațiunea s-a împotmolit în apărarea rusă profund eșalonată.

Acum, însă, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să scoată de sub controlul Federației Ruse 240 km² pe o direcție cheie pentru Kremlin — în Donbas, conform estimărilor Rochan Consulting. În plus, din februarie, trupele ruse au pierdut încă 430 km² în regiunea Dnipropetrovsk.

Gruparea rusă „Zapad” „a suferit o înfrângere semnificativă în acest an”, scrie Molen: „Ucrainenii sunt pe punctul de a asigura securitatea orașului Slaviansk, unul dintre cele două orașe-cheie din Donbas, prin împingerea liniei frontului. Orașul Liman, care reprezintă cheia către nordul Donbasului, este acum bine apărat și aprovizionat”.

Comandantul Corpului 3 al Armatei Ucrainene, Andrei Beletski, a declarat luni că, în cadrul celei de-a treia etape a operațiunii „Vivaldi”, au fost eliberate încă 51 de km² de teritoriu, iar 250 de soldați ruși au fost luați prizonieri.

„Inamicul era convins că direcția principală a atacului era Șandrigolove – Zelenaya Dolina. Acest lucru l-a determinat să-și irosească inutil rezervele în contraatacuri tocmai în această direcție. Rușii au ratat adevăratul atac, care s-a concentrat pe cucerirea localității Novoye”, a declarat Beletsky.

Potrivit acestuia, pentru a străpunge apărarea, corpul de armată a folosit complexe robotizate de tip kamikaze. „Rușii s-au predat în întregime, împreună cu ofițerii, piloții și artileriștii”, a spus Beletsky.

Problemele din regiunea Donetsk, a cărei cucerire a devenit o obsesie pentru Vladimir Putin, sunt recunoscute de corespondenții militari ruși ai canalului „Doi maiori”, care califică situația din această zonă drept „gravă”, menționând că armata Federației Ruse luptă „pentru stabilizarea liniei frontului”.

„Armata ucraineană avansează activ, respingând forțele armate ale Federației Ruse din oraș și din localitățile învecinate”, scrie „Informatorul militar”, adăugând că pierderea pozițiilor „complica semnificativ întreaga operațiune de ofensivă asupra orașului Slaviansk”.

„Rybar” leagă retragerea din Donbas de minciunile comandamentului armatei, care prezintă „rapoarte care nu corespund realității”. La începutul lunii iulie, Ministerul Apărării a anunțat preluarea controlului asupra orașului Liman, ceea ce în realitate nu s-a întâmplat, fapt care a permis Forțelor Armate ale Ucrainei să-și aducă rezervele prin satele care fuseseră „eliberate, conform declarațiilor”.

„Până la sfârșitul verii, numărul localităților aflate sub control doar pe hârtie a devenit de câteva ori mai mare decât în realitate. La acestea s-au adăugat și „eliberările virtuale”, în care satele erau „eliberate” cu ajutorul rețelelor neuronale. Și s-a ajuns la situația în care, din cauza unei evaluări eronate a situației, planificarea oricărei operațiuni se împotmolea din cauza situației de pe hartă”, scrie „Rybar”.

Succesele Ucrainei pe câmpul de luptă îl obligă, probabil, pe Vladimir Putin să-și revizuiască „teoria victoriei”, scriu experții Institutului american pentru studiul războiului. Dacă în trecut Putin miza pe zdrobirea frontului Forțelor Armate ale Ucrainei în zona orașelor-fortărețe din Donbas, acum el se bazează pe o strategie de lovituri la distanță în iarna anilor 2026-2027 pentru a forța Ucraina să se predea, remarcă ISW. Până la sfârșitul campaniei de iarnă, Putin nu va iniția probabil negocieri serioase de pace, consideră experții.

Editor : A.R.