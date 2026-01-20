Live TV

„Să cumpărăm California”. Petiție satirică a danezilor pentru achiziționarea statului american: „Dacă Trump vrea să vândă, vinde”

Trump Groenlanda Danemarca
O petiție daneză pentru cumpărarea statului american California a depășit 280.000 de semnături, în contextul în care furia din Europa crește față de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, potrivit The Independent.

Petiția satirică include un plan de a redenumi Disneyland în „Hans Christian Andersenland” și chiar ar redenumi Statul Auriu: California ar fi redenumită Noua Danemarca.

Apelul este în prezent disponibil pe un site web numit Denmarkification.com. Pagina ironică include o listă imensă de motive pentru cumpărarea Californiei și chiar folosește împotriva sa propria justificare a lui Trump pentru preluarea Groenlandei, un teritoriu danez.

„Este în interesul național să promovăm moștenirea extraordinară a națiunii noastre, astfel încât California să devină Noua Danemarcă”, se arată pe site, în stilul familiar al lui Trump. „Los Angeles? Mai degrabă ca Løs Ångeles.”

O altă secțiune spune că achiziționarea Californiei este necesară pentru „a proteja lumea liberă”.

„Majoritatea oamenilor spun că avem cea mai bună libertate”, adaugă site-ul danez. „Libertate colosală.”

Trump a susținut de mult timp că preluarea controlului asupra Groenlandei este în interesul național al Statelor Unite, invocând rezervele bogate de minerale rare ale insulei. De asemenea, el a susținut că va proteja libertatea insulei, acuzând o creștere masivă a forțelor rusești și chineze în regiune.

Pe măsură ce Europa devine din ce în ce mai furioasă față de cererile sale, el a exercitat presiuni asupra continentului, amenințând cu impunerea de tarife vamale țărilor care condamnă deschis planurile sale.

Cu toate acestea, peste 286.000 de persoane au semnat petiția, care promite să aducă „hygge”, un concept danez de mulțumire confortabilă, la Hollywood.

Conform site-ului web, achiziționarea Californiei ar costa doar „1 trilion de dolari (plus sau minus câteva miliarde)”. Se pare că nici luarea în considerare a voinței Californiei nu ar conta, petiția sperând să facă apel la tendința autoritară a lui Trump.

„Cât despre voința cetățenilor? Ei bine, să fim serioși – când l-a oprit asta vreodată?”, se arată pe site. „Dacă Trump vrea să vândă California, o va vinde.”

Donațiile pentru petiție vin la pachet cu promisiunea satirică a unei scrisori din partea familiei regale daneze, o rezervă pe viață de avocado californiene și o plajă privată în Malibu.

Sondajul batjocoritor vine în contextul în care Donald Trump continuă să lanseze amenințări foarte reale la adresa Groenlandei.

Președintele SUA a susținut de mult timp că această mișcare este necesară pentru a asigura securitatea națională, sugerând că Rusia și China au propriile planuri de a prelua controlul asupra regiunii.

Cu toate acestea, Danemarca a insistat că este angajată să protejeze insula, la fel ca Regatul Unit, UE și Canada.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a fost, de asemenea, ferm în a afirma că teritoriul autonom dorește să rămână în cadrul Regatului Danez.

„Dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca”, a declarat el la o conferință de presă recentă, la care a participat și prim-ministrul danez Mette Frederiksen.

Proteste au izbucnit pe insulă în ultimele săptămâni, locuitorii respingând ideea unei preluări americane.

O nouă tendință care parodiază iconografia MAGA a devenit populară și printre protestatari, mulți purtând șepci roșii, iar inscripția „Make America Great Again” este înlocuită de „Make America Go Away”.

Strigăte de „Groenlanda nu este de vânzare” s-au auzit la marșuri, unde manifestanții au fluturat atât steagurile insulei, cât și pe cele ale Regatului Danemarcei.

Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
