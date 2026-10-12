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Video „Să nu permitem Rusiei să folosească pâinea ca pe o armă”: Avertismentul Oanei Țoiu înaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE

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Oana Țoiu. Sursa foto: Profimedia Images
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România susține încetarea focului în Marea Neagră, după atacurile asupra navelor din regiune, soldate inclusiv cu victime, a declarat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Șefa diplomației române a avertizat că insecuritatea din Marea Neagră afectează aprovizionarea cu alimente la nivel mondial și a subliniat că Rusia nu trebuie lăsată să folosească „pâinea ca oe o armă. România susține, de asemenea, încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a civililor din Ucraina.

„Venim cu prioritatea, din punctul de vedere al României, să susţinem o încetare a focului la Marea Neagră. Am fost martorii unor atacuri directe asupra navelor din zona economică exclusivă a Mării Negre. Din păcate, două persoane au fost ucise şi transmitem condoleanţe familiilor. Echipele noastre de salvatori au ajutat răniţii de pe nave, care au fost transportaţi la spital în România. Acum sunt într-o stare bună şi suntem recunoscători echipelor care au participat la operaţiunile de salvare”, a declarat Ţoiu, înainte de Consiliul Afaceri Externe (CAE), care are loc la Luxemburg.

Ea a remarcat că atacuri similare au avut loc şi în spaţiul maritim al Bulgariei. „Marea Neagră este o arteră în ceea ce priveşte hrana pentru lumea întreagă. În cazul României, de exemplu, suntem exportatorul numărul unu pentru grâu, seminţe oleaginoase. În regiunea Mării Negre, aproape un sfert din (transportul) global al seminţelor oleaginoase vine din ţările noastre”, a precizat ministrul.

Oana Ţoiu a adăugat că o treime din comerţul cu grâu provine din regiunea Mării Negre, iar aproximativ 55% din grâul din Ucraina circulă prin infrastructura susţinută de România. Potrivit acesteia, se discută despre creşterea capacităţii de tranzit.

România susţine, de asemenea, o încetare a focului asupra infrastructurii energetice din Ucraina, dar şi asupra cetăţenilor, a evidenţiat ministrul interimar de Externe.

„În ceea ce priveşte infrastructura energetică, România discută cu state din regiune, printre care se numără Georgia, în ceea ce priveşte creşterea conectivităţii. Pentru noi este important să continuăm aceste lucruri”, a arătat Ţoiu.

Ea a subliniat importanţa Mării Negre pentru securitatea alimentară: „Este artera alimentară a lumii, mai ales când vedem crize care se suprapun”.

„Am văzut, în special în ţările în curs de dezvoltare, o presiune crescândă asupra economiilor şi deficitelor lor, deoarece inflaţia din domeniul agriculturii a revenit, iar situaţia de securitate de la Marea Neagră este una dintre cauzele generatoare. Dacă reuşim să readucem coridoarele de securitate înapoi în Marea Neagră, acest lucru va influenţa de asemenea pozitiv ţările din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia, mai ales că acum resimt presiunea preţurilor la alimente, în sensul accesului propriu-zis la hrană, şi trebuie să repetăm necontenit că nu trebuie să permitem Rusiei să folosească pâinea ca pe o armă”, a transmis Oana Ţoiu.

Alături de Bulgaria şi Turcia, România este implicată în procesul de deminare, dar şi în cel de protejare a infrastructurii critice din Marea Neagră, subiect abordat atât la nivel NATO, cât şi în dialogul cu Executivul UE, a amintit ministrul.

„La nivelul Uniunii Europene înseamnă că atunci când negociem noul Cadru Financiar Multianual, regiunile din est sunt o prioritate şi că vom avea mecanismul pentru a asigura o mai mare securitate”, a afirmat Ţoiu.

„Susţinem capacitatea colectivă de a opri importurile (de combustibil - n.r.) din Rusia în regiunea noastră, prin creşterea producţiei proprii. Noi suntem în prezent producătorul de gaz natural numărul unu din Uniunea Europeană şi cu resursele pe care le avem în Marea Neagră şi cu proiectul Neptun Deep, care va aduce gaz natural în piaţă anul viitor, vom avea o creştere de 80%. (...) Vom continua presiunea asupra Rusiei, din partea României susţinem din plin oprirea emiterii de vize turistice pentru cetăţeni ruşi. Din partea noastră, nu este ceva semnificativ, nu am emis un număr semnificativ de asemenea vize”, a completat ministrul.

Editor : M.I.

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